Steaua București a învins-o cu emoții în Ghencea pe CSM Slatina, scor 2-1, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a din Liga a 2-a.

Victorie la limită pentru Steaua cu CSM Slatina

„Militarii” au lăsat impresia că pot câștiga fără probleme după golurile marcate de către Rubio în minutele 24 (penalty) și 41.

Totuși, Emilian Pacionel a redus din diferență, tot din penalty, în minutul 82, iar finalul confruntării a fost unul disputat și tensionat. Șoptirean de la Slatina a văzut cartonașul roșu la patru minute de la reușita de 1-2.

„Militarii” continuă să spere la play-off

„Militarii” au primit astfel o gură de oxigen în lupta pentru play-off, cu două runde de jucat înainte de încheierea sezonului regular.

Steaua a urcat cel puțin provizoriu pe locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Chindia (locul 6) și ASA Târgu Mureș (locul 5).

CSM Reșița are 32 de puncte pe poziția a 8-a și urmează să își dispute meciul din etapă în deplasare contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe (sâmbătă, 28 februarie, 11:00).

De cealaltă parte, CSM Slatina, formație sigură de prezența în play-out, rămâne pe poziția a 14-a cu 23 de puncte.

Echipele utilizate