Joi seară, ”militarii” au învins-o pe CSM Slatina în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, cu 2-1. Partida a contat pentru etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al eșalonului secund.

Rubio a deschis scorul în minutul 24 după ce a transformat o lovitură de la 11 metri și a realizat ”dubla” spre finalul primei părți, mai exact în minutul 41.

Oprița fierbe de furie: ”Crispați și fricoși, nu am meritat victoria / Joci la Steaua, ai șansa să demonstrezi!”

După meci, Daniel Oprița, antrenorul Stelei, și-a exprimat supărarea față de jucători și a explicat că aceștia au evoluat cu frică și au părut crispați împotriva Slatinei.

”În afară că sunt mulțumit de cele trei puncte... Nu știu dacă au fost meritate, am suferit foarte mult, s-a văzut crispare, frică, presiune, am ajuns să jucăm cu cuțitul la os, ca și cum ar fi ultimul, de parcă nu noi am ajuns în situația asta de a juca fiecare meci ca și cum ar fi ultimul.

Sunt importante punctele, dar mă îngrijorează jocul și atitudinea. A fost victorie norocoasă. Slatina ne-a dominat și în 10! Ăsta e adevărul. Dacă vom continua așa, nu vom avea nicio șansă

E treaba lor, le-am explicat. Dacă mai vor să joace după aceea... Jucăm în play-out, jucăm degeaba. Joci ca să treacă timpul, ca să termini sezonul. Dacă nu vor să înțeleagă că trebuie să demonstreze...

Joci la Steaua, echipă fără drept de promovare, stadion frumos, ai șansa să demonstrezi. Și eu sunt vinovat, nu mă ascund, dar spun că trebuie să facem altceva.

Băieții, ăștia ai mei, au niște bonusuri dacă intră în play-off. Dacă vor juca în play-out, nu mai au nimic. Asta trebuie să-i motiveze pe ei, nu că pleacă Oprița, cum am tot auzit”, a spus Oprița.