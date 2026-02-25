Nu este cinstit să ții niște sportivi buni pe margine, după ce se luptă 90 de minute, doar pentru că cineva scrie cu pixul undeva că nu au voie să joace mai departe"

Sunt două metode să treci de această barieră: să schimbi legea sau să faci un parteneriat public-privat. Sunt în analiză în aceste zile care dintre cele două poate avea șanse mai mari sau dacă mergem cu ambele în paralel.

"Eu, principial, spun că dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi pe terenul de joc. Nu să existe o barieră în mâna unui politician care să spună că ai ajuns să promovezi în Divizia A și nu poți pentru că este o lege care îți interzice.

Declarațiile lui Radu Miruță , ministrul Apărării, despre situația ingrată a echipei de fotbal Steaua, ”condamnată” din cauza regulamentelor să rămână în Liga 2, au provocat reacții din partea suporterilor din Ghencea.

”În primul rând, nu este o declarație cum ne-a obișnuit clubul în ultimii 9 ani. Este, mai degrabă, semnalul clar că o alegere reală urmează să fie luată pentru CSA Steaua București în perioada următoare.

Cele două opțiuni de pe masa ministrului:

🔹 Schimbarea legii, soluția care ar ajuta imediat și ar fi pe placul tuturor

Este varianta care ar putea avea impact direct chiar din acest sezon. Probabil este și soluția la care se gândesc cei mai mulți suporteri, cu interes sau fără.

⭐De ce ar putea fi o soluție bună: nu este vorba despre bani, așa cum s-a spus în ultimii ani, finanțarea este perfect legală. Nu este vorba nici despre normele UEFA, cum s-a vehiculat în presă, participarea în cupele europene nu este interzisă. Problema este strict forma de organizare, așa cum reiese din definiția ligii profesioniste și a clubului profesionist.

Impactul ar putea fi imediat, deoarece modificarea legii ar obliga direct și Federația Română de Fotbal să își adapteze regulamentul.

⭐De ce nu ar fi o soluție bună pe termen lung: Managementul din club rămâne o problemă. La sporturile de echipă, Steaua nu a mai câștigat titluri importante de ani buni (cu excepția echipei de polo). Îl putem auzi frecvent pe antrenorul Daniel Oprița lăudând condițiile generale, dar criticând în același timp aspecte concrete: contracte pe un sezon, organizare rigidă, resurse limitate. Nu este o dramă, dar nici nu sunt condițiile optime pentru sport profesionist. Iar dacă cineva crede că doar schimbarea legii va „renaște” clubul, probabil se înșală sau preferă o victorie de imagine.

🔹 Parteneriatul public-privat, varianta grea, dar stabilă

Este soluția pe care, în esență, nimeni nu o mai poate contesta. Marca rămâne la Steaua, iar partea privată poate finanța și beneficia de performanță.

Este varianta mai dificilă, mai lentă, dar probabil singura cu adevărat sustenabilă pe termen lung. Contestatari vor exista, însă în general vor fi cei care vor să pozeze în salvatori sau cei care nu vor mai putea controla o „jucărie” ținută prea mult timp într-un dulap plin de praf.

🔹 Un lucru esențial: variantele nu se exclud

Cele două variante nu se exclud una pe cealaltă. Schimbarea legii nu ar trebui privită ca o măsură „pentru Steaua”, ci ca una pentru întreg fotbalul românesc. Realitatea este că o mare parte din cluburile din prima ligă funcționează cu sprijin public, de multe ori prin mecanisme discutabile sau la limita cadrului legal.

În acest context, discuția nu este doar despre un club, ci despre un principiu: dacă există finanțare publică în sistem, atunci ea trebuie reglementată clar și stabilit de ce doar unele echipe sunt blocare sau schimbată legea cat să fie accesibilă tuturor, indiferent de forma de organizare, fie că vorbim de ONG-uri sau societăți comerciale. Am putea spune, de fun ⚠️, că există și o a treia opțiune: desființarea Liga Profesionistă de Fotbal, având în vedere că există o singură ligă profesionistă în România, iar percepția multora este că rolul ei nu a fost neapărat acela de a dezvolta competiția și de a obține mai mulți bani din drepturile TV sau de a o comercializa mai mult. Nici programe reale pentru suporteri nu am văzut, iar despre asta se poate discuta separat. Totuși, strict despre desființare, nu este, nici din punctul nostru de vedere, o soluție viabilă.

⚠️⚠️ Despre valul de reacții și zgomotul de fond

Nu vă speriați de avalanșa de știri și comentarii negative, fac parte din campania celor care spun că vor „binele” Stelei.

Poate că nici deciziile ministrului nu vor fi cele mai bune pentru club în ansamblu, dar în acest moment par să fie bune pentru echipa de fotbal, iar asta contează enorm pentru noi în logica performanței sportive.

⚠️⚠️⚠️ Gândiți-vă bine înainte de a crede tot ce apare pe diferite pagini sau personaje și încercați să priviți lucrurile prin prisma interesului real al Stelei, nu al egourilor. Politica nu ar trebui să aibă loc în sport, nu contează preferințele sau antipatiile, ci doar binele echipei. Restul este zgomot de fundal”, a postat astăzi AS47.

Asociația Steliștilor 1947 este ”o asociație non-profit care dă o voce puternică tuturor celor pentru care STEAUA înseamnă o parte din viață”, conform descrierii pe rețelele de socializare.

Steaua vrea să promoveze, dar este pe locul 8, după trei înfrângeri consecutive

Liga 2 s-a reluat săptămâna trecută, iar echipa antrenată de Daniel Oprița a pierdut în prima etapă a anului, 0-2 cu FC Voluntari pe Stadionul ”Anghel Iordănescu”.

Astfel, Steaua a bifat a treia înfrângere la rând în eșalonul secund și a căzut pe locul 8, în afara play-off-ului, acolo unde intră primele șase clasate.