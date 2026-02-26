În sânul clubului arde un foc mocnit. Potrivit unor surse demne de încredere, nemulțumirile s-au întețit în privința modului în care e gestionată situația la nivel de management sportiv.

Clubul e condus în prezent de comandantul Eduard Danilof, care i-a succedat în funcție, din luna septembrie, fostul șef al CSA, Petruț-Dănuț Sărghe-Ciobanu, cel care a stat în funcția de șef la Steaua din 17 martie până pe 16 septembrie. Sârghe-Ciobanu preluase ștafeta de la Răzvan Ștefan Bichir (2021-2025). Înainte de Bichir, în funcția de comandant s-a aflat Mădălin Hîncu (2020 - 2021). Nemulțumirile se îndreaptă mai ales către Marius Cristian Păun, șef al Secției Activitate Sportivă de Performanță.

"Dorim un comandant stabil, un manager cu experiență. La Steaua nu există stabilitate la acest capitol. Ce să mai zic, om de sport în conducere... De la George Boroi nu a mai avut Steaua", spune pentru Sport.ro o persoană apropiată "Clubului de lângă inimă", așa cum e supranumită gruparea din Ghencea, una care a performant la cel mai înalt nivel zeci de ani nu numai în sporturile de echipă, ci și în discpinele individuale. Comandantul de la CSA Steaua e numit de șefii Ministerului Apărării Naționale. Boroi, fost atlet de top al României, a condus clubul în perioada 2003-2016, iar în prezent e secretat general la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Cu un palmares impresionant la diferite secții, Steaua mai performează la cel mai înalt nivel în prezent doar la trei-patru secții. "Sunt foarte mulți sportivi care vor să plece de la club, e greu să mai ții sau să aduci sportivi de mare valoare! Uitați ce s-a întâmplat cu David Popovici!", afirmă un fost oficial al clubbului.