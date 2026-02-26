În sânul clubului arde un foc mocnit. Potrivit unor surse demne de încredere, nemulțumirile s-au întețit în privința modului în care e gestionată situația la nivel de management sportiv.
Clubul e condus în prezent de comandantul Eduard Danilof, care i-a succedat în funcție, din luna septembrie, fostul șef al CSA, Petruț-Dănuț Sărghe-Ciobanu, cel care a stat în funcția de șef la Steaua din 17 martie până pe 16 septembrie. Sârghe-Ciobanu preluase ștafeta de la Răzvan Ștefan Bichir (2021-2025). Înainte de Bichir, în funcția de comandant s-a aflat Mădălin Hîncu (2020 - 2021). Nemulțumirile se îndreaptă mai ales către Marius Cristian Păun, șef al Secției Activitate Sportivă de Performanță.
"Dorim un comandant stabil, un manager cu experiență. La Steaua nu există stabilitate la acest capitol. Ce să mai zic, om de sport în conducere... De la George Boroi nu a mai avut Steaua", spune pentru Sport.ro o persoană apropiată "Clubului de lângă inimă", așa cum e supranumită gruparea din Ghencea, una care a performant la cel mai înalt nivel zeci de ani nu numai în sporturile de echipă, ci și în discpinele individuale. Comandantul de la CSA Steaua e numit de șefii Ministerului Apărării Naționale. Boroi, fost atlet de top al României, a condus clubul în perioada 2003-2016, iar în prezent e secretat general la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Cu un palmares impresionant la diferite secții, Steaua mai performează la cel mai înalt nivel în prezent doar la trei-patru secții. "Sunt foarte mulți sportivi care vor să plece de la club, e greu să mai ții sau să aduci sportivi de mare valoare! Uitați ce s-a întâmplat cu David Popovici!", afirmă un fost oficial al clubbului.
Cazul David Popovici e arhicunoscut. În 2021, elevul lui Adrian Rădulescu pleca de la gruparea din Ghencea la CS Dinamo, roș-albii asigurându-i toate solicitările. Bucureșteanul a devenit între timp superstar al înotului mondial, iar specialiștii îi prevăd o carieră lungă și prodigioasă.
De ce se bate pasul pe loc, concret, și ce nu merge la CSA Steaua, club condus de Eduard Danilof, cel care i-a succedat în funcție lui Petruț Dănuț Sârghe-Ciobanu. Danilof, ofițer cu 30 de ani de carieră, e în cel mai important birou de la Steaua din luna octombrie.
"Nu dânsul e problema, neapărat. Marius Cristian Păun, cel care acum pe funcția lui Iulică Ruican, a venit în club în același moment cu Danilov. Un tip mai mult pe... carieră militară. Toată lumea îl regretă pe Teo Popa (n.r.: - fost vicepreședinte). Păun nu are nicio viziune și diferiți oameni de la mai multe secții susțin că mai mult blochează activitate. Nu are viziune despre sport", spune un alt om apropiat de CSA Steaua.
"Ce e strigător la cer? Nu există nicio strategie în privința Jocurilor Olimpice... Suntem la jumătatea ciclului olimpic și nu se întrevede nicio rază de speranță. Cu excepția a două-trei secții, care excelează în continuare, în rest lucrurile nu sunt roz", continuă un fost mare sportiv alt clubului.
Steaua rămâne totuși un nume de referință în sportul românesc în privința cluburilor, iar la ultimele ediții ale JO a reușit să-și aducă o contribuție de luat în seamă la totalul obținut de România (VEZI TABELUL DE MAI JOS). În plus, pentru fani rămâne o luptă pasionantă între Steaua și marea rivală și Șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo. Rămâne de văzut cum vor sta lucrurile la CSA Steaua în următorii ani. Mulți componenți de la 'alte sporturi' se plâng în dese rânduri, în cercuri restrânse, că o atenție sportită din partea oficialilor clubului e dată de câțiva ani echipei de fotbal, una fără drept de promovare în primul eșalon.
Medaliile cucerite de sportivii de la CSA Steaua la JO 2024
Simona RADIȘ Canotaj, 8+1 Aur
Ioana VRÎNCEANU Canotaj, 8+1 Aur
Maria Magdalena RUSU Canotaj, 8+1 Aur
Adriana ADAM Canotaj, 8+1 Aur
Andrei Cornea Canotaj, 2X Aur
Simona Radiș Canotaj, 2X Argint
Ioana Vrînceanu Canotaj, 2- Argint
Gianina van Groningen Canotaj, L2X Argint
Ana Bărbosu Gimnastică, sol Bronz
Medaliile cucerite de sportivii de la CSA Steaua la JO 2020
Simona Geanina RADIȘ Canotaj, 2x aur
Ana Maria POPESCU spadă, individual argint
Ciprian TUDOSĂ Canotaj, 2- argint
Mugurel Vasile SEMCIUC Canotaj, 4- argint
Medaliile cucerite de sportivii de la CSA Steaua la JO 2016
Ana-Maria POPESCU spadă, echipe aur
Simona GHERMAN spadă, echipe aur
Simona POP spadă, echipe aur
Roxana COGIANU canotaj, 8+1 bronz
Iuliana POPA canotaj, 8+1 bronz
Laura OPREA canotaj, 8+1 bronz
Alebert SARITOV lupte bronz