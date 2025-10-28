Zilele trecute, Mihai Stoica a mers în Portugalia să vadă la treabă jucători cu potențial de a fi transferați la FCSB.

FCSB a început negocierile cu un jucător din Portugalia

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost interesat în principal de jucători cu profil defensiv în contextul în care campioana României suferă în apărare din cauza accidentărilor.

Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că a identificat deja un jucător care a primit acceptul din partea lui Gigi Becali, iar FCSB a început deja discuțiile în vederea transferului.

”Am văzut două meciuri de liga a doua şi patru de prima ligă. În liga a doua sunt jucători foarte interesanţi, dar e foarte greu să evaluezi un jucător, pentru că toţi joacă extrem de riscant. Eu m-am dus să văd jucători mai mult defensivi. Acolo toţi fundaşii centrali se văd mijlocaşi, toţi mijlocaşii se văd decar. Am văzut, dar ştii cum e. Depinde cu ce vrei să te îmbraci. Există în orice capitală europeană, şi magazine pentru toate buzunarele şi magazine exclusiviste.

O să avem nişte discuţii. Chiar am început astăzi nişte discuţii. Nu ne oprim aici, o să merg să văd şi alte pieţe. Ca un jucător să vină în România, trebuie să oferi un salariu mult mai mare decât cel pe care îl are în Portugalia.

Noi acum nu suntem atât de ofertanţi, având în vedere poziţia din clasament. Sunt jucători şi care îşi termină contractele. Sunt şi jucători care nu au ajuns la un nivel mare şi au calităţi, dar trebuie evaluaţi bine, pentru că discutăm aici de poziţii defensive. El (n.r. Gigi Becali) îi va alege până la urmă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

