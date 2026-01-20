Pe 9 ianuarie, Steaua București, locul 8 în Liga 2 și în continuare fără drept de promovare în Superligă, anunța despărțirea definitivă de fundașul central Nestorly Lumbu.

Acesta fusese transferat în vară după ce jucase ultima dată la FC U Craiova, clubul lui Adrian Mititelu.

Anunțul oficial din 9 ianuarie



”⚽ FOTBAL

‼ Steaua renunță la Nestorly Lumbu

❤💙 Primul jucător de care formația noastră se va despărți în acest început de an este Nestorly Lumbu.

👉 Fundașul central francez, în vârstă de 28 de ani, a venit în vara anului trecut în Ghencea și a avut 15 apariții în tricoul roș-albastru în acest sezon al Ligii a II-a.

🎙️ “Nestorly Lumbu este liber să plece. Nu mai avem nevoie de serviciile lui începând din această iarnă”, a declarat antrenorul Daniel Oprița.

‼ Altfel, Steaua se va reuni luni, 12 ianuarie, pentru a pregăti a doua parte a sezonului”, a postat atunci Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

Surpriză însă: pe 12 ianuarie, la reunirea lotului, a fost prezent la antrenamente și Lumbu!

Anunțul oficial din 19 ianuarie

Ieri, clubul din Ghencea a anunțat din nou despărțirea de Lumbu, tot pe pagina oficială de Facebook:

