Internaționalul român a simțit dureri în zona coapsei încă din minutul 38 al partidei și s-a întins pe gazon, iar antrenorul Inigo Perez a decis să îl înlocuiască cu Ivan Balliu.

MARCA a anunțat cât va lipsi Andrei Rațiu

Union Rayo, site-ul de casă al celor de la Rayo Vallecano, a scris imediat după meci că accidentarea suferită de Andrei Rațiu nu pare a fi una serioasă, cel puțin la prima vedere.

Cu toate acestea, Marca susține că internaționalul român va rata cel puțin următoarele două meciuri ale formației din Vallecas: meciul cu Deportivo Alaves din Cupa Spaniei și partida cu Celta Vigo din campionat.

Inigo Perez a răbufnit: ”Îmi este rușine că avem acest teren de joc!”

La finalul meciului, antrenorul lui Rayo Vallecano, Inigo Perez, s-a arătat deranjat de calitatea gazonului, probabil unul dintre cauzele accidentării lui Andrei Rațiu.

”Sunt supărat pentru că avem un teren de joc care nu este demn de prima ligă. Astăzi am câștigat, dar avem nevoie de ajutor, altfel mai devreme sau mai târziu nu vom reuși. Terenul de joc nu se ridică la înălțimea așteptărilor.

Nu mă plâng de lot sau de transferuri, pentru că munca este excelentă. Se vede nivelul jucătorilor, dar gazonul este fundamental. Îmi este rușine că avem acest teren de joc. Suntem toți de vină și avem nevoie de ajutor ca terenul să fie în regulă. Nu este un atac, este o realitate, la fel cum atunci când eu greșesc mi se spune.

Nu vreau să schimb stilul de joc din cauza gazonului, dar terenul te obligă să îți ajustezi ideile. Contra lui Getafe mingea nu circula bine, iar în a doua repriză a fost și mai rău, și asta face ca jucătorul să se simtă nesigur, mai ales dacă trebuie să protejeze un rezultat”, a spus Inigo Perez după meci.

