Portughezul continuă marșul forțat spre golul 1.000 al carierei. Astăzi, în etapa a 19-a din Arabia Saudită, superstarul lusitan a fost decisiv la Ar Rass, ajutându-și echipa să revină pe locul secund. În urma acestui succes, Al Nassr s-a apropiat la doar trei puncte de liderul Al Hilal.



Titularizat în ofensivă, CR7 a deblocat tabela imediat după pauză, în minutul 47. Reușita a fost o simplă formalitate pentru căpitanul oaspeților, care a îndeplinit rolul de finalizator după o pasă excelentă oferită de conaționalul său, Joao Felix. CR7 a trebuit doar să împingă mingea în poarta goală pentru a bifa reușita cu numărul 961 la profesioniști.





