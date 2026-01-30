Portughezul continuă marșul forțat spre golul 1.000 al carierei. Astăzi, în etapa a 19-a din Arabia Saudită, superstarul lusitan a fost decisiv la Ar Rass, ajutându-și echipa să revină pe locul secund. În urma acestui succes, Al Nassr s-a apropiat la doar trei puncte de liderul Al Hilal.
Titularizat în ofensivă, CR7 a deblocat tabela imediat după pauză, în minutul 47. Reușita a fost o simplă formalitate pentru căpitanul oaspeților, care a îndeplinit rolul de finalizator după o pasă excelentă oferită de conaționalul său, Joao Felix. CR7 a trebuit doar să împingă mingea în poarta goală pentru a bifa reușita cu numărul 961 la profesioniști.
Clasamentul golgheterilor
Joao Felix a fost omul pasei decisive și șase minute mai târziu. Portughezul a executat un corner perfect, punându-i mingea pe cap lui Simakan pentru desprinderea la 2-0. Scorul final a fost stabilit pe final, în minutul 87, de Kingsley Coman.
În urma reușitei de astăzi, Ronaldo a ajuns la 17 goluri marcate în actuala ediție de campionat, fiind la egalitate cu mexicanul Julian Quinones de la Al Qadsiah. Liderul provizoriu al ierarhiei marcatorilor rămâne englezul Ivan Toney.
Golul a venit la doar două zile după ce Liga Arabiei Saudite a ordonat un control antidoping la Al Nassr. Miercuri, comisia a fost prezentă la antrenament, iar Ronaldo s-a numărat printre cei nouă jucători testați, alături de colegi precum Joao Felix sau Kingsley Coman - detalii AICI.