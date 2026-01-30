VIDEO Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider

Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din nou pentru Al Nassr în victoria clară, 3-0 cu Al Kholood. Portughezul a ajuns la borna 961 și își ține echipa în cursa pentru titlu.

TAGS:
Cristiano RonaldoCR7al nassr
Din articol

Portughezul continuă marșul forțat spre golul 1.000 al carierei. Astăzi, în etapa a 19-a din Arabia Saudită, superstarul lusitan a fost decisiv la Ar Rass, ajutându-și echipa să revină pe locul secund. În urma acestui succes, Al Nassr s-a apropiat la doar trei puncte de liderul Al Hilal.

Titularizat în ofensivă, CR7 a deblocat tabela imediat după pauză, în minutul 47. Reușita a fost o simplă formalitate pentru căpitanul oaspeților, care a îndeplinit rolul de finalizator după o pasă excelentă oferită de conaționalul său, Joao Felix. CR7 a trebuit doar să împingă mingea în poarta goală pentru a bifa reușita cu numărul 961 la profesioniști.


Clasamentul golgheterilor

Joao Felix a fost omul pasei decisive și șase minute mai târziu. Portughezul a executat un corner perfect, punându-i mingea pe cap lui Simakan pentru desprinderea la 2-0. Scorul final a fost stabilit pe final, în minutul 87, de Kingsley Coman.

În urma reușitei de astăzi, Ronaldo a ajuns la 17 goluri marcate în actuala ediție de campionat, fiind la egalitate cu mexicanul Julian Quinones de la Al Qadsiah. Liderul provizoriu al ierarhiei marcatorilor rămâne englezul Ivan Toney.

Golul a venit la doar două zile după ce Liga Arabiei Saudite a ordonat un control antidoping la Al Nassr. Miercuri, comisia a fost prezentă la antrenament, iar Ronaldo s-a numărat printre cei nouă jucători testați, alături de colegi precum Joao Felix sau Kingsley Coman - detalii AICI.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Kylian Mbappe s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo, dar Real Madrid a ratat calificarea directă în optimi | Update
Kylian Mbappe s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo, dar Real Madrid a ratat calificarea directă în optimi | Update
Liga Arabiei Saudite a ordonat un test de dopaj pentru Cristiano Ronaldo!
Liga Arabiei Saudite a ordonat un test de dopaj pentru Cristiano Ronaldo!
Bruno Fernandes, la bătaie cu Rooney și Cristiano Ronaldo. Cifrele spun că e cel mai bun transfer post-Ferguson
Bruno Fernandes, la bătaie cu Rooney și Cristiano Ronaldo. Cifrele spun că e cel mai bun transfer post-Ferguson
ULTIMELE STIRI
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată”
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată”
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1
ACUM Lens - Le Havre 1-0, exclusiv pe VOYO! Gazdele marchează și urcă pe primul loc
ACUM Lens - Le Havre 1-0, exclusiv pe VOYO! Gazdele marchează și urcă pe primul loc
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League!
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“

Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“



Recomandarile redactiei
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League!
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League!
„Nu există așa ceva!” Cătălin Cîrjan, prima reacție după suspendarea impresarului său pentru pariuri
„Nu există așa ceva!” Cătălin Cîrjan, prima reacție după suspendarea impresarului său pentru pariuri
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată”
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată”
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a înscris și a sărbătorit exact ca CR7
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a înscris și a sărbătorit exact ca CR7
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină îi sunt bătăile inimii
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină îi sunt bătăile inimii 
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
CITESTE SI
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

stirileprotv Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!