CSA Steaua nu se regăsește în partea superioară a clasamentului din Liga 2, ocupând abia locul 8, cu 30 de puncte după 17 etape, la doar un punct de Metalul Buzău, ocupanta locului 9.



Problemele defensive, cu 23 de goluri primite, cele mai multe dintre primele 14 echipe, pun presiune pe staff și pe jucători.

OUT! Pleacă de la Steaua în iarnă



După un sezon de împrumut la CSM Alexandria (2024-2025), tânărul portar Iannis-Cristian Pletea, în vârstă de 19 ani, a revenit la CSA Steaua, dar nu a prins minute, fiind al treilea portar după titularul Adrian Frănculescu, portar în vârstă de 20 de ani împrumutat de la CFR Cluj, și veteranul Horia Iancu.



Conform informațiilor Sport.ro, Pletea va fi din nou împrumutat în această iarnă, cel mai probabil la o echipă din partea inferioară a Ligii 2 sau în Liga 3, pentru a acumula experiență și a prinde meciuri la nivel senior.



CSA Steaua, pe locul opt în Liga 2



Eșalonul secund a ajuns la pauza de iarnă după etapa a 17-a, iar CSA Steaua București nu traversează cea mai strălucită perioadă.



Corvinul Hunedoara este lider clar cu 43 de puncte, pe locul 2 se află Sepsi OSK cu 36, iar pe 3 FC Bihor cu 35 de puncte.



Lupta la promovare e strânsă, iar pe locul 4 e ASA Târgu Mureș cu 33 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, ocupanta locului 5. Pe 6 se află Reșița cu 32 de puncte, pe 7 Chindia Târgoviște cu 30, iar pe opt, abia pe opt, o regăsim pe CSA Steaua, cu 30 de puncte, la doar unul de Metalul Buzău, ocupanta locului 9.



Cu toate că o duce bine la goluri marcate, 30 la număr, Steaua are o problemă în defensivă, cu 23 de goluri încasate, cele mai multe din primele 14 echipe clasate din campionat. Doar Șelimbăr, Bistrița, Ceahlăul, Dumbrăvița, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Muscelul Câmpulung și Tunari au primit mai multe.

