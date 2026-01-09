“Nestorly Lumbu este liber să plece. Nu mai avem nevoie de serviciile lui începând din această iarnă” , a declarat antrenorul Daniel Opriţa, potrivit News.ro.

Fundaşul central francez, în vârstă de 28 de ani, a venit în vara anului trecut în Ghencea şi a avut 14 apariţii în tricoul roş-albastru în acest sezon al Ligii a II-a.

Steaua, locul opt în Liga 2



”Militarii” au încheiat anul 2025 cu două înfrângeri, ultima cu 1-2 în fața celor de la Gloria Bistrița, și au căzut pe locul opt, cu 30 de puncte, la egalitate cu Chindia Târgoviște.



Primul meci din 2026 va fi dificil, în compania unei echipe cu pretenții la play-off, FC Voluntari.

