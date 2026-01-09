CSA Steaua Bucureşti a anunţat, vineri, despărţirea de fotbalistul francez Nestorly Lumbu.
Steaua a renunțat la un jucător: Nestorly Lumbu a plecat
Fundaşul central francez, în vârstă de 28 de ani, a venit în vara anului trecut în Ghencea şi a avut 14 apariţii în tricoul roş-albastru în acest sezon al Ligii a II-a.
“Nestorly Lumbu este liber să plece. Nu mai avem nevoie de serviciile lui începând din această iarnă”, a declarat antrenorul Daniel Opriţa, potrivit News.ro.
Steaua Bucureşti se va reuni luni, 12 ianuarie, pentru a pregăti a doua parte a sezonului.