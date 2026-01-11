Lazio negociază intens cu Ferencvaros pentru Alex Toth, mijlocaș de doar 20 de ani. Clubul din Serie A este hotărât să îl aducă la Roma, iar discuțiile au intrat într-o fază avansată.



Potrivit presei din Italia, Lazio a făcut deja o ofertă de aproximativ 10 milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri, și i-a propus jucătorului un contract până în 2030.



Ferencvaros cere însă mai mult, între 15 și 16 milioane de euro, iar acesta rămâne principalul obstacol în calea mutării.



Ungurii transferă în Serie A! „Puștiul minune” e dorit și în Premier League



Alex Toth este un mijlocaș complet, capabil să evolueze în toate rolurile unui sistem cu trei oameni la mijlocul terenului.

Internațional maghiar, cu nouă selecții la naționala de seniori, Toth a adunat în acest sezon 25 de meciuri în toate competițiile pentru Ferencvaros, cu două goluri și cinci pase decisive.

Contractul său este valabil până în iunie 2028, iar Transfermarkt îl evaluează la 8 milioane de euro.



Interesul lui Lazio a crescut semnificativ după plecarea lui Matteo Guendouzi, vândut la Fenerbahce pentru aproximativ 30 de milioane de euro.

