Ungurii transferă în Serie A! „Puștiul minune" e dorit și în Premier League

Fotbal extern
Ionut Stoica
Fotbalul maghiar este aproape de un transfer de top. 

Lazio negociază intens cu Ferencvaros pentru Alex Toth, mijlocaș de doar 20 de ani. Clubul din Serie A este hotărât să îl aducă la Roma, iar discuțiile au intrat într-o fază avansată.

Potrivit presei din Italia, Lazio a făcut deja o ofertă de aproximativ 10 milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri, și i-a propus jucătorului un contract până în 2030. 

Ferencvaros cere însă mai mult, între 15 și 16 milioane de euro, iar acesta rămâne principalul obstacol în calea mutării.

Ungurii transferă în Serie A! „Puștiul minune” e dorit și în Premier League

Alex Toth este un mijlocaș complet, capabil să evolueze în toate rolurile unui sistem cu trei oameni la mijlocul terenului.

Internațional maghiar, cu nouă selecții la naționala de seniori, Toth a adunat în acest sezon 25 de meciuri în toate competițiile pentru Ferencvaros, cu două goluri și cinci pase decisive.

Contractul său este valabil până în iunie 2028, iar Transfermarkt îl evaluează la 8 milioane de euro.

Interesul lui Lazio a crescut semnificativ după plecarea lui Matteo Guendouzi, vândut la Fenerbahce pentru aproximativ 30 de milioane de euro.

Deși italienii l-au transferat deja pe Kenneth Taylor de la Ajax, conducerea caută în continuare un mijlocaș dreptaci, iar Alex Toth este considerat favoritul directorului sportiv Angelo Fabiani.

Interesul pentru Toth nu se oprește însă la Serie A. Tânărul maghiar se află pe radarul mai multor cluburi importante din Europa, printre care Juventus, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dar și formații din Premier League precum Newcastle, Brighton sau Liverpool. Cu toate acestea, Lazio pare în acest moment în pole-position pentru transfer.

