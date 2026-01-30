Trupa antrenată de Zeljko Kopic a controlat jocul de pe „Arcul de Triumf” și părea că se îndreaptă spre victorie, având o posesie zdrobitoare. Totul s-a rupt însă în minutul 82, când portarul camerunez al „câinilor” a comis o eroare gravă ce le-a permis oaspeților să marcheze.



„E o centrare ușoară, indiferent de fază. Uite cât de mult contează în economia jocului o greșeală de portar. Fără situații importante de gol Petrolul. Au avut câteva șuturi la poartă, au echilibrat și raportul acesta, dar o fază din asta schimbă tot ceea ce înseamnă... 75% posesie, o dominare categorică, un joc foarte bun al lui Dinamo. Și uite, în loc să legi victorii și să treci pe primul loc, rămâi acolo.



I-au blocat foarte bine (n.r. - „lupii” pe dinamoviști)... chiar dacă au avut posesie și au controlat jocul, nu au avut prea multe ocazii importante”, a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.



Pas greșit în lupta la titlu



Dinamo și-a arătat colții încă din start, ratând prin Mărginean și Karamoko, însă tabela a rămas neschimbată până în minutul 64, când nou-intratul Armstrong a deschis scorul. Ploieștenii, care nu au contat ofensiv în prima oră de joc, au dat lovitura pe final.



La o centrare în minutul 82, Epassy a ieșit greșit și s-a ciocnit de un coleg. Mingea a lovit bara și a ricoșat fericit la Gicu Grozav, care nu a iertat. S-a terminat 1-1, un rezultat care o menține pe Dinamo pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe 12.

