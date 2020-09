Fotbalistii fug de Petrolul! Anuntul facut de Moldovan dupa infrangerea la debut: "Am fost refuzati! Multi jucatori pe care i-am vrut, au vrut sa ramana in Liga 1!"

Petrolul a pierdut in prima etapa din Liga 2, pe teren propriu cu Farul Constanta, 1-2.

'Lupii galbeni' nu au reusit sa debuteze in noul sezon din Liga 2 cu o victorie, iar Viorel Moldovan, care a avut primul meci in calitate de antrenor a vorbit despre situatia grea de la club.

Conform antrenorului, mai multi jucatori au refuzat sa vina la Petrolul, in ciuda faptului ca oficialii ploiesteni ofereau salarii bune.



"Orice inceput e dificil, am inceput meciul cum nu se putea mai bine, dupa care inexplicabil am facut pasul in spate si le-am lasat initiativa. Au venit putin peste noi.

Cred eu ca am controlat asa per total jocul. Pot spune ca am avut momente interesante, pacat ca am pierdut

Speram sa mai vina, asteptam sa ne intarim cat de cat, s-au perindat foarte multi pe aici, incercam sa facem alegerile cat mai corecte, cat mai bune, sa avem jucatori de calitate.

Mi-as fi dorit mai multi romani dar din pacate am fost refuzati, multi jucatori pe care i-am vrut din Liga 1 au vrut sa ramana in continuare la un nivel inalt desi ofeream conditii contractuale mult mai bune.

E prematur sa discutam acest aspect, imi doresc si toata lumea isi doreste asta, au fost doi ani pierduti din diferite motive, nu vreau sa comentez. E greu cand nu ai un nucleu constant, cand schimbi garniturile non-stop", a spus Viorel Moldovan la finalul meciului.