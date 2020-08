Laurentiu Marinescu a parasit-o Petrolul pentru o alta echipa din Liga a 2-a: "Pentru urmatorul sezon imi doresc sa ne bucuram cu totii la finalul campionatului"

Laurentiu Marinescu a semnat cu CS Mioveni.

Laurentiu Marinescu (36 de ani) a plecat de la Petrolul Ploiesti, insa va ramane tot in Liga a 2-a. Mijlocasul a ales sa mearga la CS Mioveni, echipa antrenata de Claudiu Niculescu, alaturi de care isi doreste sa promoveze in Liga 1. Marinescu a mai avut si alte oferte din Romania.

"CS Mioveni a fost clubul care m-a dorit cel mai mult in aceasta perioada. Echipa a fost an de an pe locurile fruntase din Liga a doua cu dorinta de a reveni pe prima scena fotbalistica, iar cu Claudiu Niculescu antrenor am amintiri frumoase de la Voluntari, unde am castigat Cupa si Supercupa Romaniei.

Si in sezonul trecut, CS Mioveni a fost o echipa bine organizata si foarte aproape de a obtine promovarea.

Pentru urmatorul sezon imi doresc sa ne bucuram cu totii la finalul campionatului, cred ca asta-i cel mai important lucru, acela de a promova si a incununa munca de un an de zile", a declarat Marinescu pentru site-ul oficial al lui CS Mioveni.

Marinescu a evoluat in trei perioade la Petrolul, cel mai recent in intervalul 2018-2020. Mijlocașul a mai evoluat pentru Unirea Urziceni, FCSB, U Cluj, FC Voluntari si Dunarea Calarasi. El a reusit sa acumuleze aproape 200 de meciuri in Liga 1.