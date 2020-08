BREAKING NEWS! Viorel Moldovan va fi noul antrenor al Petrolului! Anunt de ultima ora: 'Au ajuns la o intelegere'

Viorel Moldovan (48 de ani) a semnat in cele din urma cu Petrolul Ploiesti.

Conform GSP, cele doua parti au ajuns la un numitor comun in ceea ce priveste contractul si obiectivul pentru noul sezon - promovarea. Desi se discuta intens zilele acestea s-o preia pe Rapid, Moldovan a decis pana la urma sa semneze cu "lupii galbeni".

Petrolul Ploiesti a ratat promovarea in Liga 1, dupa ce a terminat play-off-ul pe locul 6 si s-au orientat rapid. Ploiestenii l-au avut pe listă si pe fostul selectioner Cosmin Contra, insa au parafat intelegerea cu Viorel Moldovan. "Comisarul" i-a convins pe acestia si datorita faptului ca are cheia succesului unei promovari. Sezonul trecut a dus-o pe Chindia Targoviste in Liga 1.

Moldovan le-a mai antrenat in trecut pe FC Vaslui, FC Brasov, Sportul Studentesc si nationala U21. De asemenea, a fost „secund” al primei reprezentative in ultimul mandat al lui Anghel Iordanescu. In strainatate, a pregatit-o pe Auxerre doar pentru o perioada scurta de 4 luni.