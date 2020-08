Transfer BOMBA anuntat de Petrolul! A fost coleg cu Mutu in Serie A si vine sa il ajute pe Viorel Moldovan la promovare: pe cine au prezentat OFICIAL

Petrolul Ploiesti a oficializat transferul unui mijlocas cu 25 de meciuri in Serie A.

Petrolul a oficializat transferul lui Amidu Salfi (27 de ani), fostul jucator al Fiorentinei. Mijlocasul ghanez este un produs al clubului Viola, insa nu a mai jucat un meci oficial de peste un an de zile.

Salifu a fost promovat la prima echipa a Fiorentinei in 2011, iar apoi a fost imprumutat la mai multe echipe din Serie A, printre care Catania, Modena, Perugia, Brescia, Matova, Vicenza sau Arezzo. In sezonul 2019 - 2020 a fost imprumutat in Kuweit, la Al Salmiya.

La debutul sau pentru Fiorentina, in 2011, Salifu a fost trimis in teren chiar in locul lui Adrian Mutu, in partida castigata pe terenul lui Cagliari, scor 2-1.

25 de meciuri a adunat Salifu in Serie A si are o cota de piata de 125.000 de euro.