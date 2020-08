MAI TARE ca faza de la Petrolul - Rapid! Penalty REPETAT de 3 ori in Champions League! Ce a putut sa se intample

Portarul austriecilor a atras toate privirile dupa ce a aparat 3 lovituri de la 11 metri. De fapt a fost vorba despre un singur penalty care s-a repetat de 3 ori.

Jucatorul lui Lyon, Florent da Silva, a fost pus sa repete lovitura de la punctul cu var de 3 ori din cauza faptului ca Antosch, goalkeeper-ul lui Salzburg, nu a respectat regula de a sta pe linia portii pana in momentul in care este lovita mingea.

Desi a fost pus de 3 ori in fata adversarului, Antosch a tinut poarta neatinsa de fiecare data, iar reusita sa a devenit virala pe internet.

"Ar fi trebuit sa lase pe altcineva sa execute" sau "Niciodata nu ar trebui sa i se mai permita sa joace" au fost doar cateva dintre mesajele lasate de cei care au vazut faza.

⛔ 1st penalty - Daniel Antosch saves

⛔ 2nd penalty - Daniel Antosch saves

⛔ 3rd penalty - Daniel Antosch saves again!

So this just happened in today's UEFA Youth League match between RB Salzburg and Lyon. Have you ever seen anything like it?! ????????https://t.co/KbyVdO28uH pic.twitter.com/DQkpazXaQz