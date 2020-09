Petrolul Ploiesti - Farul Constanta, LIVE TEXT de la ora 19:30 | Viorel Moldovan debuteaza pe banca ploiestenilor

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Petrolul se va infrunta cu Farul Constanta intr-un meci din etapa intai a Ligii 2, de la ora 19:30.

Echipa din Ploiesti a fost activa pe piata transferurilor in aceasta vara si are ocazia sa isi testeze jucatorii noi intr-un meci oficial. Clubul nu a adus doar fotbalisti noi. Viorel Moldovan a fost numit antrenor principal la Petrolul, dupa ce a plecat de la Chindia Targoviste.

Moldovan a declarat ca are nevoie de mai mult timp pentru a pregati echipa, deoarece din cauza covid-19 se trece foarte repede da la un campionat la altul.

"Cu toate problemele din ultimul timp, cauzate de aceasta pandemie, lucrurile s-au precipitat si, practic, trecem aproape direct de la un campionat la altul. Timpul nu a fost in favoarea noastra, as fi vrut sa mai am la dispozitie cel putin doua saptamani, pentru a lucra mai mult si pentru a incerca sa reglam anumite aspecte, atat din punct de vedere tactic, cat si din cel al pregatirii fizice.

Au venit multi jucatori, pe care trebuie sa-i integram din mers, suntem o echipa in reconstructie, dar sunt increzator si optimist ca vom debuta foarte bine in noul campionat si ca vom castiga jocul de maine. Este foarte important sa incepem cu dreptul, iar in momentul de fata nu conteaza atat de mult maniera de joc, ci victoriile, pentru a prinde incredere si a putea, din mers, sa ne punem la punct si sa reusim ceea ce ne-am propus", a declarat Viorel Molovan pentru Petrolul.

Farul Constanta nu a mai jucat intr-o partida oficiala din martie, pentru ca nu a facut parte din playoff-ul de promovare care s-a disputat la nivelul Ligii 2. Moldovan considera ca echipa din Constanta are un avantaj in acest meci, deoarece a avut mai mult timp de pregatire.

"Farul nu a mai jucat un meci oficial din martie, a avut o perioada mai lunga la dispozitie pentru a se aseza. Nu au schimbat prea mult, au mentinut acelasi nucleu de jucatori, cu o anumita rutina si experienta la nivelul ligii secunde, si au reusit, in plus, cateva transferuri interesante. O echipa mult mai omogena ca a noastra, cu o dinamica foarte buna de la mijloc in sus, dar am incredere ca vom reusi sa practicam un fotbal bun, sa fim organizati, disciplinati si sa castigam acest joc.

Am reusit sa aducem elemente de calitate si sunt sigur ca toti cei veniti, precum si cei care vor mai veni, ne vor ajuta in lupta pentru obiectivul propus. Important este sa creem un grup unit, o familie, si sa mergem cu totii in aceeasi directie. Sa fim optimisti, sa nu cedam nicio clipa, sa fim impreuna si la bine, si la greu! Scopul este comun, obiectivul final la fel, si trebuie sa construim o echipa competitiva, care sa ne ofere satisfactia promovarii la finalul acestui sezon", a spus antrenorul roman.