Politehnica Iași a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, despărțirea de către antrenorul Tony da Silva. Formația moldavă a anunțat că angajamentul între părți s-a încheiat pe cale amiabilă.
Tony da Silva, out de la Politehnica Iași
Înfrângerea umilitoare din etapa trecută, a 13-a, scor 4-0 pe terenul celor de la ASA Târgu Mureș, i-a fost fatală antrenorului portughez.
Poli Iași se află doar pe locul 10 cu 21 de puncte, mult sub așteptările unei echipe ce are ca obiectiv promovarea în Superligă.
„Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tony da Silva s-a încheiat pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”, a scris Poli Iași pe pagina de Facebook a clubului.
Antrenorul care a salvat-o pe Poli Iași de la retrogradarea din Superligă
În total, Tony da Silva a strâns în al doilea mandat din Copou 14 meciuri. 6 au fost victorii, 3 remize și 5 insuccese, având o medie de doar 1,5 puncte pe joc.
Portughezul semnase pe data de 01.07.2025. Anterior, a mai fost pe banca Politehnicii în intervalul 01.04.2024 - 04.09.2024.Tony da Silva reușise în sezonul 2023-2024 să îi salveze pe moldoveni de la retrogradarea în Liga a 2-a.
Toni Petrea, deturnat de Mihai Rotaru din drumul către Poli Iași
Toni Petrea ar fi fost dorit de conducerea Politehnicii Iași ca înlocuitor pentru Tony da Silva. Mihai Rotaru a anunțat însă că fostul antrenor de la FCSB va fi secundul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova.
„Este un antrenor model, care are toate șansele să reușească. De-aia am adus în staff români, să-l ajute. Cred că Toni Petrea va fi un plus pentru noi. Asta a fost ideea.
Eu pe Toni Petrea nu l-am cunoscut niciodată, dar ne-am gândit cine ar putea să fie un ajutor bun pentru Filipe. Era vorba să se ducă la Iași să-l schimbe pe Tony da Silva. Ne-am gândit la Tony da Silva și, după, am zis: 'De ce nu Toni Petrea?' (n.r.- râde).
Coelho a zis că nu o să schimbe foarte multe lucruri, o să încerce să corecteze anumite lucruri, dar nu va face schimbări majore” - au fost cuvintele lui Mihai Rotaru, la Digi Sport.