Politehnica Iași a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, despărțirea de către antrenorul Tony da Silva. Formația moldavă a anunțat că angajamentul între părți s-a încheiat pe cale amiabilă.

Tony da Silva, out de la Politehnica Iași

Înfrângerea umilitoare din etapa trecută, a 13-a, scor 4-0 pe terenul celor de la ASA Târgu Mureș, i-a fost fatală antrenorului portughez.

Poli Iași se află doar pe locul 10 cu 21 de puncte, mult sub așteptările unei echipe ce are ca obiectiv promovarea în Superligă.

„Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tony da Silva s-a încheiat pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”, a scris Poli Iași pe pagina de Facebook a clubului.

