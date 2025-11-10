7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3

Pe această listă am inclus următoarele arene:

De exemplu, avem șapte stadioane moderne pe care, în mod normal, echipele din Liga 1 le folosesc. Unele nu găzduiesc nici măcar meciuri din Liga 2.

Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol în Turcia: cifre demențiale

Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi

Iată cum se descurcă în acest sezon echipele menționate mai sus:



Steaua București - locul 3 în Liga 2 (fără drept de promovare în Liga 1)



- locul 3 în Liga 2 (fără drept de promovare în Liga 1) CSM Târgu Jiu - locul 8 în Seria 6 din Liga 3



- locul 8 în Seria 6 din Liga 3 Sepsi OSK - locul 4 în Liga 2



- locul 4 în Liga 2 Chindia Târgoviște - locul 9 în Liga 2



- locul 9 în Liga 2 CSM Ceahlăul Piatra Neamț - locul 15 în Liga 2



- locul 15 în Liga 2 Dunărea Giurgiu - locul 8 în Seria 5 din Liga 3



- locul 8 în Seria 5 din Liga 3 CSM Cetatea Turnu Măgurele - locul 1 în Seria 5 din Liga 3



La Târgoviște se construiește încă un stadion



În iulie 2026 ar urma să fie inaugurată "Dâmbovița Arena", al doilea stadion modern din orașul Târgoviște. Arena va avea o capacitate de peste 12.000 de locuri.

Chindia Târgoviște va avea luxul de a alege pe ce stadion preferă să joace. Fie pe arena modernă, fie pe stadionul "Eugen Popescu". Potrivit autorităților locale, "Dâmbovița Arena" va costa aproximativ 55 de milioane de euro și va fi cel mai modern stadion din întreg județul.



Lucrările la "Dâmbovița Arena" au început în septembrie 2023, la patru luni după ce s-au încheiat lucrările de renovare pentru arena "Eugen Popescu", aflată în centrul orașului.

