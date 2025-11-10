GALERIE FOTO 7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3

7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3
În România s-au construit stadioane pe bandă rulantă în ultimii ani, dar nu toate investițiile au fost foarte inspirate.

De exemplu, avem șapte stadioane moderne pe care, în mod normal, echipele din Liga 1 le folosesc. Unele nu găzduiesc nici măcar meciuri din Liga 2.

7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3

Pe această listă am inclus următoarele arene:

  • Stadionul Steaua (București) - a costat 95 de milioane euro, e folosit de Steaua București (Liga 2). Aici mai joacă uneori FCSB sau echipa națională a României;
  • Stadionul Municipal “Constantina Diță-Tomescu" (Târgu Jiu) - a costat 28 de milioane euro, e folosit de CSM Târgu Jiu (Liga 3);
  • Sepsi Arena (Sfântu Gheorghe) - a costat 25 de milioane euro, e folosit de Sepsi OSK (Liga 2);
  • Stadionul "Eugen Popescu" (Târgoviște) - a fost renovat pentru 15 milioane euro, e folosit de Chindia Târgoviște (Liga 2);
  • Stadionul Ceahlăul (Piatra Neamț) - a fost renovat pentru 6 milioane de euro, e folosit de CSM Ceahlăul Piatra Neamț (Liga 2);
  • Stadionul "Marin Anastasovici" (Giurgiu) - a fost renovat pentru 4 milioane euro, e folosit de Dunărea Giurgiu (Liga 3);
  • Stadionul Municipal Turnu Măgurele - a costat 3 milioane euro, e folosit de CSM Cetatea Turnu Măgurele (Liga 3);
Stadion Steaua - Ghencea
Stadionul din Târgu Jiu / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Târgu Jiu / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Târgu Jiu / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Sfântu Gheorghe / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Sfântu Gheorghe / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Târgoviște / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Târgoviște / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Piatra Neamț / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Piatra Neamț / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Piatra Neamț / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Giurgiu / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Giurgiu / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Turnu Măgurele / Sursa Foto: Facebook
Stadionul din Turnu Măgurele / Sursa Foto: Facebook
Iată cum se descurcă în acest sezon echipele menționate mai sus:

  • Steaua București - locul 3 în Liga 2 (fără drept de promovare în Liga 1)
  • CSM Târgu Jiu - locul 8 în Seria 6 din Liga 3
  • Sepsi OSK - locul 4 în Liga 2
  • Chindia Târgoviște - locul 9 în Liga 2
  • CSM Ceahlăul Piatra Neamț - locul 15 în Liga 2
  • Dunărea Giurgiu - locul 8 în Seria 5 din Liga 3
  • CSM Cetatea Turnu Măgurele - locul 1 în Seria 5 din Liga 3

La Târgoviște se construiește încă un stadion

În iulie 2026 ar urma să fie inaugurată "Dâmbovița Arena", al doilea stadion modern din orașul Târgoviște. Arena va avea o capacitate de peste 12.000 de locuri.

Chindia Târgoviște va avea luxul de a alege pe ce stadion preferă să joace. Fie pe arena modernă, fie pe stadionul "Eugen Popescu". Potrivit autorităților locale, "Dâmbovița Arena" va costa aproximativ 55 de milioane de euro și va fi cel mai modern stadion din întreg județul.

Lucrările la "Dâmbovița Arena" au început în septembrie 2023, la patru luni după ce s-au încheiat lucrările de renovare pentru arena "Eugen Popescu", aflată în centrul orașului.

