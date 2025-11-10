De exemplu, avem șapte stadioane moderne pe care, în mod normal, echipele din Liga 1 le folosesc. Unele nu găzduiesc nici măcar meciuri din Liga 2.
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3
Pe această listă am inclus următoarele arene:
- Stadionul Steaua (București) - a costat 95 de milioane euro, e folosit de Steaua București (Liga 2). Aici mai joacă uneori FCSB sau echipa națională a României;
- Stadionul Municipal “Constantina Diță-Tomescu" (Târgu Jiu) - a costat 28 de milioane euro, e folosit de CSM Târgu Jiu (Liga 3);
- Sepsi Arena (Sfântu Gheorghe) - a costat 25 de milioane euro, e folosit de Sepsi OSK (Liga 2);
- Stadionul "Eugen Popescu" (Târgoviște) - a fost renovat pentru 15 milioane euro, e folosit de Chindia Târgoviște (Liga 2);
- Stadionul Ceahlăul (Piatra Neamț) - a fost renovat pentru 6 milioane de euro, e folosit de CSM Ceahlăul Piatra Neamț (Liga 2);
- Stadionul "Marin Anastasovici" (Giurgiu) - a fost renovat pentru 4 milioane euro, e folosit de Dunărea Giurgiu (Liga 3);
- Stadionul Municipal Turnu Măgurele - a costat 3 milioane euro, e folosit de CSM Cetatea Turnu Măgurele (Liga 3);