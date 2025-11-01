Corvinul își continuă parcursul aproape perfect



Corvinul Hunedoara s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Gloria Bistrița și își continuă seria de invincibilitate din liga secundă.

Unicul gol al hunedorenilor a fost marcat de Ion Cărăruș, în minutul 66 al partide și astfel Corvinul a ajuns la zece victorii și două remize în acest sezon din Liga 2.

După această etapă, hunedorenii vor rămâne liderul din eșalonul secund, după ce au adunat 32 de puncte și au cu șapte „lungimi” mai mult decât echipa de pe locul secund, FC Bihor.

Rezultatele de sâmbătă din runda #12 din Liga 2

Ceahlăul - Olimpia Satu Mare 1-0

CSM Slatina - Chindia Târgoviște 1-1

FC Bacău - CSC Șelimbăr 1-1

Gloria Bistrița - Corvinul 0-1

Metalul Buzău - Câmpulung 4-0

Tunari - CSM Reșița 0-1

Poli Iași - FC Bihor 2-1

CS Afumați - FC ASA Tg. Mureș 2-1

Clasamentul Ligii 2

