Retrogradată la finalul sezonului precedent, Poli Iași și-a propus revenirea în primul eșalon, dar este pe locul zece după 13 etape, cu 21 de puncte, la o distanță de patru puncte de ultima clasată din zona play-off-ului.



Toni Petrea, aproape de a prelua Poli Iași



În urma acestui rezultat, cei din conducerea clubului s-au arătat dezamăgiți și pregătesc o schimbare la nivelul băncii tehnice. Tony da Silva e la un pas de a fi demis, iar ieșenii au găsit deja înlocuitorul, scrie GSP.ro.



Toni Petrea, fostul antrenor de la FCSB, este favorit pentru a prelua echipa după pauza competițională. Ultima oară, acesta a fost director tehnic la Daco Getica București.



Dacă mutarea se va concretiza, atunci Toni Petrea poate debuta pe banca moldovenilor în meciul pe care Poli Iași îl va disputa pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, una dintre fostele echipe ale antrenorului de la FCSB.



Cornel Șfaițer: ”E rușinos, jenant”



„E rușinos, e jenant ce s-a întâmplat la Târgu Mureș. Trebuie să avem curajul de a privi în față cruda realitate existentă. Vom analiza joi, când echipa revine la antrenamente, ce s-a întâmplat și ce pași trebuie făcuți pentru a redresa corabia, pe toate planurile.



Avem în continuare șanse de promovare, suntem la cinci puncte distanță de locul 2, nu trebuie să le irosim”, a spus Cornel Șfaițer, președintele de la Poli Iași, potrivit sursei citate anterior.

