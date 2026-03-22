FC Voluntari a învins clar Chindia Târgoviște, sâmbătă, scor 5-1, în prima rundă din play-off-ul ligii secunde. Eșecul drastic al dâmbovițenilor vine după trei victorii consecutive în deplasare.

FC Voluntari - Chindia Târgoviște 5-1, în prima etapă din play-off-ul ligii secunde

Venită după două eșecuri consecutive în finalul sezonului regulat, FC Voluntari s-a dezlănțuit încă din prima repriză, iar la pauză era 3-0 după golurile marcate de Remus Guțea (5'), Adam Nemec (25') și Marvin Schieb (51').

Speranțele Chindiei s-au năruit complet imediat după pauză, când Ion Gheorghe a transformat un penalty și a făcut 4-0. FC Voluntari a mai punctat o dată în minutul 81, prin Ianis Vencu, iar Chindia Târgoviște a reușit golul de onoare după o execuție spectaculoasă a lui Robert Necșulescu (87').

Datorită acestei victorii, FC Voluntari își consolidează poziția a treia și ajunge la 42 de puncte, două sub poziția secundă ocupată de Sepsi, care are un meci mai puțin.

Play-off-ul din Liga 2 a debutat cu meciul Corvinul - Steaua 1-0. Hunedorenii sunt lideri autoritari, cu 56 de puncte, nu mai puțin de 12 peste a doua clasată Sepsi OSK.

La finalul play-off-ului, primele două clasate promovează direct în Superliga, în timp ce locurile 3 și 4 vor disputa baraj cu formații din Superliga. CSA Steaua nu are drept de promovare, în timp ce FC Bihor a respins ideea potrivit căreia nu ar întruni condițiile necesare pentru a accede în Superliga.

Clasamentul din Liga 2 (play-off)