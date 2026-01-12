FOTO EXCLUSIV Așa arată controversata „bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”

Așa arată controversata &bdquo;bijuterie&rdquo; de 100 de milioane de euro din Rom&acirc;nia: &bdquo;&Icirc;ncercăm să copiem ce e afară&rdquo; Fotbal intern
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un nou stadion de aproape 100 de milioane de euro este pe cale să fie finalizat.

TAGS:
dâmbovița arenaStadionChindia Targoviste
Din articol

Sport.ro a vizitat noul stadion din Târgoviște, una dintre cele mai discutate investiții din infrastructura sportivă românească. 

„Dâmbovița Arena” este amplasată la doar câteva sute de metri de gara din Târgoviște și la aproximativ 15–20 de metri de cel mai mare centru comercial din oraș, fiind față în față cu „Dâmbovița Mall”.

La sosire, echipa Sport.ro a fost întâmpinată de mai mulți câini de pază și de un gardian, care a explicat că accesul în incinta stadionului nu este permis și că nu pot fi realizate fotografii, nici măcar din exterior. 

Totuși, după o discuție telefonică cu un superior, situația s-a clarificat. Ne-a fost transmis faptul că accesul în arenă rămâne interzis, însă fotografiile din exterior sunt permise.

Imaginile surprinse arată un contrast evident între diferitele zone ale stadionului. O parte a arenei și a acoperișului se află într-un stadiu avansat de finalizare, în timp ce zona dinspre gară este „cheală”, cu multe macarale, utilaje de șantier și fără acoperiș montat. Se lucrează și la parcarea supraetajată, unde a fost turnată recent o placă de asfalt (VEZI FOTO).

  • 20260110 073118
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Încercăm să copiem ce e afară”

Sport.ro a stat de vorbă și cu un localnic, chiar vecin al arenei, care confirmă că lucrările au prins ritm în ultimele luni, după o perioadă în care șantierul a fost aproape blocat.

„Este frumos, foarte frumos. E bine că se deschide. La celălalt stadion (n.r - Eugen Popescu), gazonul a fost pus în pandemie și au fost probleme mari la livrare și montare. De aici au apărut și dificultățile. Din punct de vedere financiar, cred că stadionul poate aduce bani, mai ales dacă vor fi competiții europene. Unde este un stadion bun, vin și banii. Totuși, sincer, dacă aș fi fost la primărie, aș fi investit mai degrabă în Spitalul Județean. Părerile sunt împărțite. Încercăm să copiem ce e afară”, ne-a transmis acesta.

Târgoviște se alătură astfel orașelor din România care se pot lăuda cu arene construite la standarde moderne, chiar dacă echipa locală, Chindia, evoluează în prezent în Liga 2. Clubul speră însă la o revenire rapidă în SuperLiga, competiție pentru care noul stadion va fi omologat.

Spre deosebire de alte proiecte similare din țară, lucrările la noua arenă din Târgoviște au avansat vizibil în ultima perioadă. Chiar și spre finalul lunii decembrie, muncitorii au fost prezenți pe șantier, concentrându-se pe montarea acoperișului, iar recent a fost instalat și gazonul.

Arena va fi gata în vară și va costa aproximativ 90-100 milioane de euro

Potrivit informațiilor Sport.ro, „Dâmbovița Arena” ar urma să fie dată în folosință în vara anului 2026. Arena va avea peste 12.000 de locuri și va putea găzdui meciuri din SuperLiga, dar și alte evenimente sportive.

Costul total al proiectului este estimat la 90–100 de milioane de euro. Cea mai mare parte a finanțării este asigurată de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții, în timp ce aproximativ 12 milioane de euro provin de la Consiliul Județean Dâmbovița. Lucrările au început în septembrie 2023, la scurt timp după inaugurarea stadionului „Eugen Popescu”, modernizat cu aproximativ 15 milioane de euro și deschis oficial pe 11 mai 2023.

Oficialii județului susțin că existența a două stadioane moderne în oraș nu reprezintă o problemă, chiar dacă Chindia se află în Liga 2. Formația dâmbovițeană ocupă locul 7, cu patru etape înainte de finalul sezonului regular, la doar două puncte de pozițiile de play-off.

Chindia Târgoviște a evoluat timp de patru sezoane în prima ligă a României, perioadă în care multe dintre meciurile de acasă au fost disputate în deplasare, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kad&icirc;rov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav &icirc;n aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Manchester United - Brighton 1-2 a fost &icirc;n direct pe VOYO | Final nebun pe Old Trafford. &rdquo;Diavolii&rdquo;, eliminați din FA Cup
Manchester United - Brighton 1-2 a fost în direct pe VOYO | Final nebun pe Old Trafford. ”Diavolii”, eliminați din FA Cup
&Icirc;ncă o lovitură dură &icirc;ncasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
Încă o lovitură dură încasată de Liverpool: OUT pentru restul sezonului!
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica &icirc;i răspunde lui Valeriu Iftime, care i-a propus lui FCSB cel mai bun &icirc;nlocuitor pentru Șut
Mihai Stoica îi răspunde lui Valeriu Iftime, care i-a propus lui FCSB "cel mai bun înlocuitor pentru Șut"
Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie
Reacția lui Chivu după Inter - Napoli, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat de ce nu poate c&acirc;știga meciurile tari din Serie A
Reacția lui Chivu după Inter - Napoli, când a fost întrebat de ce nu poate câștiga meciurile tari din Serie A
A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani
A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani
Chivu nu a convins! Nota primită după ce Inter a scăpat printre degete victoria cu Napoli: &rdquo;Nicio surpriză!&rdquo;
Chivu nu a convins! Nota primită după ce Inter a scăpat printre degete victoria cu Napoli: ”Nicio surpriză!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul

Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Șumudică, a venit &bdquo;nota de plată&ldquo; pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;

Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”



Recomandarile redactiei
Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;
Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”
Reacția lui Chivu după Inter - Napoli, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat de ce nu poate c&acirc;știga meciurile tari din Serie A
Reacția lui Chivu după Inter - Napoli, când a fost întrebat de ce nu poate câștiga meciurile tari din Serie A
Chivu nu a convins! Nota primită după ce Inter a scăpat printre degete victoria cu Napoli: &rdquo;Nicio surpriză!&rdquo;
Chivu nu a convins! Nota primită după ce Inter a scăpat printre degete victoria cu Napoli: ”Nicio surpriză!”
A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani
A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani
Alte subiecte de interes
Noua &rdquo;arenă-bijuterie&rdquo; din Rom&acirc;nia! Vor să o inaugureze &icirc;n noul sezon din Superligă
Noua ”arenă-bijuterie” din România! Vor să o inaugureze în noul sezon din Superligă
Gata &icirc;n doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz &icirc;n play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, &icirc;n direct pe VOYO)
Gata în doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz în play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, în direct pe VOYO)
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, &rdquo;stadionul preferat al rom&acirc;nilor&rdquo;, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, ”stadionul preferat al românilor”, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
Matteo Fedele s-a transferat &icirc;n Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia T&acirc;rgoviște
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Fotbalistul din Rom&acirc;nia care a &icirc;nscris la națională golul victoriei la doar c&acirc;teva secunde după ce a intrat pe teren!
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!