Imaginile surprinse arată un contrast evident între diferitele zone ale stadionului. O parte a arenei și a acoperișului se află într-un stadiu avansat de finalizare, în timp ce zona dinspre gară este „cheală”, cu multe macarale, utilaje de șantier și fără acoperiș montat. Se lucrează și la parcarea supraetajată, unde a fost turnată recent o placă de asfalt ( VEZI FOTO ).

Totuși, după o discuție telefonică cu un superior, situația s-a clarificat. Ne-a fost transmis faptul că accesul în arenă rămâne interzis, însă fotografiile din exterior sunt permise.

La sosire, echipa Sport.ro a fost întâmpinată de mai mulți câini de pază și de un gardian, care a explicat că accesul în incinta stadionului nu este permis și că nu pot fi realizate fotografii, nici măcar din exterior.

„Dâmbovița Arena” este amplasată la doar câteva sute de metri de gara din Târgoviște și la aproximativ 15–20 de metri de cel mai mare centru comercial din oraș, fiind față în față cu „Dâmbovița Mall”.

Sport.ro a vizitat noul stadion din Târgoviște, una dintre cele mai discutate investiții din infrastructura sportivă românească.

Reacția lui Chivu după Inter - Napoli, când a fost întrebat de ce nu poate câștiga meciurile tari din Serie A

Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Mihai Stoica îi răspunde lui Valeriu Iftime, care i-a propus lui FCSB "cel mai bun înlocuitor pentru Șut"

„Încercăm să copiem ce e afară”



Sport.ro a stat de vorbă și cu un localnic, chiar vecin al arenei, care confirmă că lucrările au prins ritm în ultimele luni, după o perioadă în care șantierul a fost aproape blocat.



„Este frumos, foarte frumos. E bine că se deschide. La celălalt stadion (n.r - Eugen Popescu), gazonul a fost pus în pandemie și au fost probleme mari la livrare și montare. De aici au apărut și dificultățile. Din punct de vedere financiar, cred că stadionul poate aduce bani, mai ales dacă vor fi competiții europene. Unde este un stadion bun, vin și banii. Totuși, sincer, dacă aș fi fost la primărie, aș fi investit mai degrabă în Spitalul Județean. Părerile sunt împărțite. Încercăm să copiem ce e afară”, ne-a transmis acesta.



Târgoviște se alătură astfel orașelor din România care se pot lăuda cu arene construite la standarde moderne, chiar dacă echipa locală, Chindia, evoluează în prezent în Liga 2. Clubul speră însă la o revenire rapidă în SuperLiga, competiție pentru care noul stadion va fi omologat.



Spre deosebire de alte proiecte similare din țară, lucrările la noua arenă din Târgoviște au avansat vizibil în ultima perioadă. Chiar și spre finalul lunii decembrie, muncitorii au fost prezenți pe șantier, concentrându-se pe montarea acoperișului, iar recent a fost instalat și gazonul.

Arena va fi gata în vară și va costa aproximativ 90-100 milioane de euro



Potrivit informațiilor Sport.ro, „Dâmbovița Arena” ar urma să fie dată în folosință în vara anului 2026. Arena va avea peste 12.000 de locuri și va putea găzdui meciuri din SuperLiga, dar și alte evenimente sportive.



Costul total al proiectului este estimat la 90–100 de milioane de euro. Cea mai mare parte a finanțării este asigurată de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții, în timp ce aproximativ 12 milioane de euro provin de la Consiliul Județean Dâmbovița. Lucrările au început în septembrie 2023, la scurt timp după inaugurarea stadionului „Eugen Popescu”, modernizat cu aproximativ 15 milioane de euro și deschis oficial pe 11 mai 2023.



Oficialii județului susțin că existența a două stadioane moderne în oraș nu reprezintă o problemă, chiar dacă Chindia se află în Liga 2. Formația dâmbovițeană ocupă locul 7, cu patru etape înainte de finalul sezonului regular, la doar două puncte de pozițiile de play-off.



Chindia Târgoviște a evoluat timp de patru sezoane în prima ligă a României, perioadă în care multe dintre meciurile de acasă au fost disputate în deplasare, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

