Daniel Oprița, antrenorul grupării Steaua București, și-a exprimat public indignarea cu privire la situația sa de la club. Hermannstadt este interesată să îl aducă, în contextul plecării lui Marius Măldărășanu, însă conducerea „militarilor” se opune. Vrea neapărat să i se plătească 50.000 de euro, reprezentând clauza de reziliere, chiar dacă tehnicianul mai are doar șase luni de contract, conform șefului secției de fotbal, Andrei Cian.

Daniel Oprița a răbufnit cu privire la situația sa de la Steaua București

În aceste condiții, Hermannstadt, club cu probleme financiare în ultimii ani, nu este dispus să plătească 50.000 de euro pentru a-l aduce pe Oprița. Tehnicianul, cel mai probabil, va rata o oportunitate importantă în cariera sa.

Daniel Oprița a răbufnit la adresa lui Andrei Cian, căruia i-a reproșat că nu a reacționat atât de prompt cu privire la transferuri sau la obținerea dreptului de promovare pentru Steaua. Oprița a anunțat că își va continua obligat contractul, însă după aceea nu va mai rămâne alături de „militari”.

Atac frontal la adresa lui Andrei Cian

„Andrei Cian văd că e foarte prompt și vehement. Ar fi trebuit să fie atunci când trebuie să aducem la echipă ce e nevoie. Atunci nu suntem atât de rapizi să răspundem. Aia aș fi vrut. Sunt multe lucruri care m-au deranjat. Se face și el că nu mai are memorie bună și nu mai știe ce s-a discutat. E normal, doar n-o să țină cu mine.

Să țină cont că m-am ocupat de multe lucruri care nu țin de fișa postului meu și poate de-aia și trebuie să rămân. Aș fi dorit puțină înțelegere din partea lor și să recunoască măcar discuțiile și promisiunile pe care le-am avut din partea fostului comandant. Au uitat, nu mai vor, așa e cuvântul când zici ceva și faci altceva. Am zis că vorba e vorbă.

Eu nici nu vreau să mai discut cu nimeni. Îmi aștept cele șase luni și îmi voi vedea de treabă până la final. Dacă vor să mai acorde ceva acestei echipe de fotbal să se ocupă ceilalți. Eu îmi văd doar de antrenamente cât mai am contract. Poate nu mă încadrez în normele clubului că îmi îndeplinesc obiectivele”, a declarat Daniel Oprița, conform fanatik.ro.

Oprița: „Să mă dea afară acum!”

Ulterior, Oprița a cerut să fie dat afară chiar acum de la Steaua. El a recunoscut că a solicitat să plece de la echipă, fiind interesat de oportunitatea de a o pregăti pe Hermannstadt.

„Să vină cine vrea, să ia echipa și să mă dea afară acum! Am cerut și eu pentru că sunt ultimele șase luni. Au o lună și ceva la dispoziție să își aducă antrenor, mai e un meci. Și suporterii sunt de acord să mă lase să plec, în condițiile în care nu se întâmplă nimic la acest club cu dreptul de promovare și nici nu sunt speranțe că pe viitor se va întâmpla ceva. Au spus că merităm și e spre binele nostru.

Pe ceilalți însă nu îi interesează și mai îmi vorbesc și în nas unii dintre ei. Nici Bogdan Marinescu nici Andrei Cian nu își asumă și încearcă să mă păcălească față de discuția pe care am avut-o. M-au păcălit, ce să mai… Și trebuie să accept lucrul ăsta.

Eu am încredere în lotul lui Hermannstadt pentru că am văzut echipa. E un mediu foarte bun acolo, propice performanței, un club care a acordat continuitate antrenorului și în momente grele. Puteau să câștige și Cupa României. E o oportunitate foarte bună pentru mine și cred că aș putea să îndrept situația. Acum era momentul pentru mine să plec”, a adăugat Oprița, potrivit sursei citate.

Hermannstadt nu va achita 50.000 de euro pentru Oprița



Acționarul Claudiu Rotar a confirmat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că Hermannstadt nu va plăti clauza de reziliere a lui Daniel Oprița.

„Sunt mai mulți antrenori, nu e neapărat doar Daniel Oprița. Sunt trei antrenori care sunt pe listă la noi, printre care și Daniel Oprița. Vrem să luăm o decizie zilele astea.



Știu că are o clauză de reziliere de 50.000 de euro, dar nu luăm noi în calcul (n.r. - să o plătească Hermannstadt). I-am plătit lui Măldărășanu să plece, tot ce a însemnat banii lui la zi. Erau foarte mulți bani pentru noi.



(n.r. - Deci Oprița trebuie să-și rezolve problemele la Steaua) Fiecare trebuie să-și rezolve problemele, adică ar fi un pas în față pentru el că vine în Liga 1”, a spus Claudiu Rotar.

Patru promovări și un baraj în șase ani la Steaua

Daniel Oprița ocupă funcția de antrenor principal la Steaua București din 12.07.2019. În cei șase ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.



În vară anului 2024, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane.

