Inter Milano este considerată drept principala favorită pentru a câștiga Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate, în România, de către VOYO.

Inter Milano, favorită în Coppa Italia

Casele de pariuri din „Cizmă” la oferă „nerazzurilor” o cotă de 5.00 pentru un triumf în a doua competiție ca importanță din Italia, informează tuttomercatoweb.com.

Campioana en-titre Napoli ocupă poziția secundă. Formația pregătită de Antonio Conte are cote cuprinse între 5.00 și 6.00 la principalele agenții din Italia (5.00, 5.00, 5.00 și 6.00).

Podiumul caselor de pariuri din Italia este completat de către Juventus Torino. „Bătrâna Doamnă” este cotată între 5.00 și 6.00 de către bookmakeri (5.00, 5.00, 5.50 și 6.00).

Debut în forță pentru Interul lui Cristi Chivu

Inter Milano a învins-o fără drept de apel, scor 5-1, pe divizionara secundă Venezia în optimile Coppa Italia.

Echipa lui Cristi Chivu o va întâlni în faza sferturilor de finală pe învingătoarea duelului dintre AS Roma și Torino.

