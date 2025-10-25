Este vorba despre Ianis Doană, mijlocaș de 18 ani, considerat noua „perlă” din Ghencea. Daniel Oprița spune că este asaltat de impresari și cluburi care vor informații despre jucător, iar printre echipele interesate se află chiar marea rivală, Dinamo.



Daniel Oprița anunță o lovitură de răsunet: „Mă sună toți impresarii să-l vindem!”



Potrivit iAMsport.ro, Dinamo a început deja să ceară referințe despre Ianis Doană, după ce a adoptat o nouă strategie de transferuri, jucători tineri români, precum Mazilu, Musi sau Cristi Mihai. O eventuală mutare ar fi al doilea transfer direct între cele două rivale, după Matei Marin.



Nu doar Dinamo îl vrea. Și Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, ar fi contactat apropiați ai jucătorului pentru a evalua posibilitatea unui transfer.



În cazul unei plecări, banii ar urma să fie împărțiți între Steaua și CSM Reșița, clubul care îl deține în coproprietate (50-50%).



„Mă sună toți impresarii să-l vindem! De asta l-am adus de la Reșița cu 50-50% și m-am zbătut pentru el. Dacă nu aveam relație bună cu tatăl lui și cu cei de acolo, nu venea. Toți mă întreabă ce e cu el, toată lumea îl vrea”, a spus Daniel Oprița, potrivit Fanatik.



Fotbalistul este eligibil pentru regula „Under 21” pentru încă 3 sezoane, un avantaj uriaș pentru cluburile din SuperLiga. La momentul redactării acaestui articol, mijlocașul are în cont 11 meciuri jucate și trei pase decisive. 150.000 de euro este cota sa de piață.

