Daniel Oprița, antrenorul Stelei București, i-a răspuns public juristului Florin Talpan. Tehnicianul i-a comunicat că i-a promovat pe „militari” din punct de vedere sportiv, nefiind vinovat de faptul că echipa nu are drept de participare în Liga 1.

Daniel Oprița, în conflict cu Florin Talpan

Oprița a susținut, de asemenea, că Talpan l-a jignit în repetatele critici pe care i le-a adus în spațiul public. Antrenorul „militarilor” i-a transmis juristului să înceteze conflictul pentru binele clubului.

Mai mult decât atât, Oprița a dezvăluit că Florin Talpan întoarce capul în altă parte atunci când cei doi se întâlnesc în cadrul clubului din Ghencea.

„Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r.- Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor. Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve.

Nu am vorbit de conducere, chiar n-am avut ce să vorbesc de domnul comandant, este un om cu care mă înțeleg bine. A fost în club și înainte, avem o relație bună. Totul mi se strigă mie. Nu mă plâng eu de condiții, nu sunt condiții peste ce au celelalte, suntem la același nivel ca și buget. Alte echipe cu bugetul nostru sunt mult sub noi, unele chiar la retrogradare.

Oprița: „Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea”

(n.r.- dacă evită să îi pronunțe numele lui Talpan?) Nu mai vreau să pronunț numele nimănui, eu doar atât vreau să spun. M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului. Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit.

Acum ceva timp, mă numea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat. Ultima dată, mi-au spus cei din club că nu îl salut. Eu merg foarte rar în club și de salutat oricum nu o să-l salut, dar nu am posibilitatea să-l salut, pentru că el, atunci când mă vede, se ascunde sau se întoarce cu capul în altă parte.

(n.r. de unde a plecat totul?) Chiar nu știu, poate atunci și-a făcut timp de mine. Eu am fost la rând, sper să scap eu, să mai intre altul”, a declarat Daniel Oprița, conform fanatik.ro.

După 14 etape din Liga 2, Steaua București ocupă locul 3 cu 27 de puncte. „Militarii” au remizat sâmbătă, scor 1-1, în deplasare cu Metalul Buzău.

