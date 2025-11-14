VIDEO Steaua București, în negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu „militarii”

Steaua București, &icirc;n negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu &bdquo;militarii&rdquo; Liga 2 Daniel Oprița, detalii despre transferul încercat de Steaua București / Foto: Sport Pictures.
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua București încearcă să aducă în Ghencea un brazilian. Daniel Oprița a confirmat.

TAGS:
Steaua BucurestiCSA Steaua Bucurestiliga 2Daniel Oprita
Din articol

Fundașul central brazilian Pedro Gusso (31 de ani) s-a antrenat în ultimele zile cu Steaua București. Tehnicianul Daniel Oprița (44) a oferit detalii despre situația stoperului. 

Daniel Oprița, detalii despre fundașul central Pedro Gusso

Oprița a explicat că, în momentul de față, îi este dificil să transfere jucători noi. Totuși, antrenorul îl analizează pe Gusso și urmează să se decidă dacă îl va folosi în amicalul cu Petrolul Ploiești. 

  • Partida dintre „militari” și „lupii galbeni” se va disputa în Ghencea, vineri, pe 15 noiembrie. 

”Da, se antrenează cu noi și să vedem dacă e. A jucat prin Italia, dar nu pot să vorbesc acum de el. Nu prea pot să iau jucători. I-am zis să vină. O să văd dacă îl bag cu Petrolul. La cum suntem noi, acum primesc să văd jucători”, a afirmat Daniel Oprița, conform fanatik.ro.

CV-ul lui Pedro Gusso

Pedro Gusso și-a petrecut cea mai mare parte din carieră în țara sa natală, Brazilia. În 2018 a ajuns în Europa, an în care a semnat cu un club din Malta, țară în care a schimbat mai multe echipe. 

Gusso a ajuns, în 2023, în Italia, unde nu a reușit să se impună. Din vara anului trecut, stoperul, aflat la antrenamentele Stelei București, a rămas liber de contract.  

După 13 etape din Liga a 2-a, Steaua se află pe locul 4 cu 26 de puncte. „Militarii” nu au drept de promovare nici în stagiunea curentă. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului
Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant &icirc;ntr-o ligă cu doar nouă echipe
Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant într-o ligă cu doar nouă echipe
FCSB este noua Steaua București pentru italieni, &icirc;naintea duelului cu Bologna! Campioana, analizată &icirc;n detaliu
FCSB este "noua Steaua București" pentru italieni, înaintea duelului cu Bologna! Campioana, analizată în detaliu
Steaua Bucureşti ratează calificarea &icirc;n Liga Campionilor
Steaua Bucureşti ratează calificarea în Liga Campionilor
&rdquo;Steaua București trebuie să dea &icirc;n judecată FRF și LPF, clubul nostru este discriminat!&rdquo;
”Steaua București trebuie să dea în judecată FRF și LPF, clubul nostru este discriminat!”
ULTIMELE STIRI
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi &icirc;n preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start &icirc;n primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici &icirc;n Finlanda?
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Bosnia - Rom&acirc;nia, s&acirc;mbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica &icirc;n duelurile directe
Bosnia - România, sâmbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica în duelurile directe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Recomandarile redactiei
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici &icirc;n Finlanda?
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: &rdquo;Pentru asta a venit la națională&rdquo;
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională”
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi &icirc;n preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start &icirc;n primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Alte subiecte de interes
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: Lăcătuș era idolul meu, &icirc;mi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian
Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: "Lăcătuș era idolul meu, îmi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian"
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
Magicul 7. Steaua a sărbătorit 77 de ani cu Marius Lăcătuș și Jean Vlădoiu
Ce grozăvie apare pe pagina de Wikipedia a CSA Steaua București, deși articolul este protejat &rdquo;pentru a preveni vandalismul&rdquo;! UPDATE
Ce grozăvie apare pe pagina de Wikipedia a CSA Steaua București, deși articolul este protejat ”pentru a preveni vandalismul”! UPDATE
Situație absurdă &icirc;n Liga 2! Este posibil ca play-off-ul să fie disputat NUMAI de echipe fără drept de promovare, campionatul se reia săptăm&acirc;na viitoare
Situație absurdă în Liga 2! Este posibil ca play-off-ul să fie disputat NUMAI de echipe fără drept de promovare, campionatul se reia săptămâna viitoare
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara &icirc;nainte de startul noului sezon: &rdquo;Strict interzis&rdquo;
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
CITESTE SI
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

stirileprotv Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

stirileprotv Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!