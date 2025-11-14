Fundașul central brazilian Pedro Gusso (31 de ani) s-a antrenat în ultimele zile cu Steaua București. Tehnicianul Daniel Oprița (44) a oferit detalii despre situația stoperului.

Daniel Oprița, detalii despre fundașul central Pedro Gusso

Oprița a explicat că, în momentul de față, îi este dificil să transfere jucători noi. Totuși, antrenorul îl analizează pe Gusso și urmează să se decidă dacă îl va folosi în amicalul cu Petrolul Ploiești.

Partida dintre „militari” și „lupii galbeni” se va disputa în Ghencea, vineri, pe 15 noiembrie.

”Da, se antrenează cu noi și să vedem dacă e. A jucat prin Italia, dar nu pot să vorbesc acum de el. Nu prea pot să iau jucători. I-am zis să vină. O să văd dacă îl bag cu Petrolul. La cum suntem noi, acum primesc să văd jucători”, a afirmat Daniel Oprița, conform fanatik.ro.

CV-ul lui Pedro Gusso

Pedro Gusso și-a petrecut cea mai mare parte din carieră în țara sa natală, Brazilia. În 2018 a ajuns în Europa, an în care a semnat cu un club din Malta, țară în care a schimbat mai multe echipe.

Gusso a ajuns, în 2023, în Italia, unde nu a reușit să se impună. Din vara anului trecut, stoperul, aflat la antrenamentele Stelei București, a rămas liber de contract.

