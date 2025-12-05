Adus în vară de la Liverpool pentru 10 milioane de euro, Trent Alexander-Arnold a bifat doar 16 apariții pentru echipa de pe ”Santiago Bernabeu”. A ratat opt meciuri în actuala stagiune din cauza unei accidentări la tendon, iar acum va fi OUT din nou, pentru următoarele două luni.



Fundașul englez s-a ”rupt” miercuri, în meciul din La Liga cu Athletic Bilbao, câștigat de madrileni cu 3-0. Titular pe San Mames, Trent Alexander-Arnold a oferit assist pentru primul gol, al lui Kylian Mbappe, și a ieșit accidentat în actul secund, în minutul 59.



Complet dărâmat după ce s-a ”rupt” la Real Madrid: ”Doare extrem de tare!”



Internaționalul englez a scris pe rețelele social media un mesaj în care a evidențiat că se simte dărâmat că va sta din nou pe bară. În același timp, Alexander-Arnold a punctat că va munci din greu să revină și mai puternic.



”Complet dărâmat din cauza asta. Momentul în care s-a întâmplat doare, dar voi munci din greu să revin mai puternic și mai bun! Ne vedem în 2026, madrileni!”, a scris Trent Alexander-Arnold pe Instagram.



Accidentarea lui Arnold vine într-un moment rău pentru jucător, având în vedere că intrase în primul ”11” al lui Xabi Alonso. El fusese integralist în ultimele trei meciuri, 2-2 cu Elche și 1-1 cu Girona din campionat și 4-3 cu Olympiacos Pireu în Champions League.

