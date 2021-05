Sumudica, atac la conducerea Rapidului: "Nu am inteles ce e cu Daniel Niculae, ba e presedinte, ba nu e!" Ce spune de Liga 2: "Catastrofa"

Marius Sumudica a vorbit dupa meciul pierdut de Rapid in deplasarea de la Calarasi.

Marius Sumudica crede ca Rapidul are nevoie de foarte multe intariri pentru accederea in Liga I.

Tehnicianul roman a criticat conducerea giulestenilor pentru modul in care a prezentat aducerea lui Daniel Niculae la echipa.

"Nu am inteles ce e cu Daniel Niculae, ba e presedinte, ba nu e. A fost o conferinta, l-au prezentat, dupa aia citesc ca nu e presedinte. Daca te bate Calarasiul, care, saracii, nu si-au mai luat banii de sapte luni, va dati seama.

Mie imi pare rau de Iosif, ca e sufletist. Important e ca actorii principali, jucatorii, sa joace pentru tine. Probabil baiatul asta are talentul de a-si apropia foarte mult jucatorii, dar din punct de vedere valoric, Rapid are nevoie de cel putin 15 jucatori daca vrea sa ramana in prima liga.

Cel putin 15 jucatori, dar nu din astia de la echipele care au retrogradat", a declarat Marius Sumudica pentru Digi Sport.

Sumudica crede ca numarul echipelor aflate in Liga 2 ar trebui redus, iar in schimb sa fie primite doar cluburi care au buget si posibilitatea sa plateasca jucatorii.

"Divizia B este o catastrofa, daca nu se vor pune bazele unei serii puternice, in care sa fie inscrise echipe care au bugete si au posibilitatea de a plati jucatorii, ne vom duce din ce in ce mai jos.

Eu cred ca fotbalul romanesc este intr-o constanta scadere. Echipele care ajung la baraj nu vor avea nicio sansa, cele din Liga 2, asta se intampla de ani de zile", a mai adaugat Marius Sumudica.

Fostul tehnician al Rapidului este liber de contract din 4 martie 2021. Ultima oara a antrenat in Turcia, la Caykur Rizespor, de unde a fost demis dupa doar 7 meciuri.