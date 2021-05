"Pentru meciurile astea am fost adusi aici! Trebuie sa promovam!" Mesaj razboinic al capitanului Stelei inainte de barajul de promovare in Liga 2

Valentin Barbulescu a vorbit inainte meciului tur cu Mostistea Ulmu din barajul de promovare in Liga a II-a.

Steaua va juca sambata, 8 mai, meciul tur al barajului de promovare in Liga a II-a impotriva lui Mostistea Ulmu, in deplasare. Castigatoarea dublei o va infrunta pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, pe 22 si 29 mai.

Capitanul Stelei, Vali Barbulescu, a prefatat meciul din weekend cu Mostistea Ulmu.

"Stim ca pana la urma pentru meciurile astea am venit, nu pentru meciurile cu Dinamo 2, cu Rapid 2 sau cu CS Balotesti, cu tot respectul. Pentru meciurile astea am fost adusi aici toti, ca sa ne indeplinim obiectivul", a declarat Valentin Barbulescu pentru Steaua TV.

Mijlocasul a vorbit si despre visul sau de a juca pe noul stadion din Ghencea.

"Vreau sa-mi inchei cariera aici. Voi face totul ca sa o inchei asa cum trebuie, cu o promovare in Liga I. Stadionul acesta trebuie sa fie inca o motivatie in plus pentru noi, trebuie sa promovam neaparat in Liga a II-a.

Acest stadion a crescut odata cu noi in proportie de 99%, sper ca atunci cand promovam sa fie 100% si sa jucam pe el", a mai adaugat capitanul Stelei.

Iata programul barajului de promovare in Liga a II-a pentru echipele din Bucuresti:

Semifinale:

8 mai – 11:30 - Mostistea Ulmu - Steaua Bucuresti (tur)

9 mai – 11:45 – CS Afumati – FCSB 2 (tur)

15 mai – FCSB 2 – CS Afumati (retur)

15 mai – Steaua Bucuresti – Mostistea Ulmu (retur)

Finala:

22 mai – Steaua Bucuresti/Mostistea Ulmu – FCSB 2/CS Afumati (tur)

29 mai – FCSB 2/CS Afumati – Steaua Bucuresti/Mostistea Ulmu (retur)