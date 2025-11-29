Corvinul Hunedoara şi-a consolidat poziţia de lider invincibil în Liga a II-a de fotbal, după ce a învins-o pe CS Afumaţi cu scorul de 3-2, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Liga 2.
Portughezul Sergio Ribeiro (15 - din penalty), Filip Ilie (27) şi Antoniu Manolache (75) au marcat golurile gazdelor antrenate de Florin Maxim, în timp ce pentru ilfoveniii pregătiți de ”eternul” Vasile Neagu au punctat Alexandru Enache (24) şi Mario Ioniţă (33).
Rezultatele din etapa 15 din Liga 2
Vineri
ASA Târgu Mureş - Concordia Chiajna 0-0
Sâmbătă
Chindia Târgovişte - CS Tunari 3-0
CSC 1599 Şelimbăr - CSM Slatina 1-2
CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1
CSC Dumbrăviţa - Gloria Bistriţa 2-1
AFC Câmpulung Muscel - FC Bacău 0-0
Steaua Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
FC Bihor - CS Dinamo 5-0
Corvinul Hunedoara - CS Afumaţi 3-2
* Duminică de la 12:30 se joacă partida CSM Reşiţa - Metalul Buzău, iar luni de la 13:30 are loc ultimul meci al rundei, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Poli Iaşi.
Foto: Corvinul Hunedoara
Clasamentul din Liga 2