Corvinul Hunedoara şi-a consolidat poziţia de lider invincibil în Liga a II-a de fotbal, după ce a învins-o pe CS Afumaţi cu scorul de 3-2, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Liga 2.

Portughezul Sergio Ribeiro (15 - din penalty), Filip Ilie (27) şi Antoniu Manolache (75) au marcat golurile gazdelor antrenate de Florin Maxim, în timp ce pentru ilfoveniii pregătiți de ”eternul” Vasile Neagu au punctat Alexandru Enache (24) şi Mario Ioniţă (33).

