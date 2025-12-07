CLASAMENT Corvinul, greu de învins - episodul 16! Trupa din Hunedoara, în continuare lider invincibil

Corvinul, greu de &icirc;nvins - episodul 16! Trupa din Hunedoara, &icirc;n continuare lider invincibil Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Codruț Sandu și compania nu știu ce înseamnă înfrângerea în actuala ediție din Liga 2.

TAGS:
Corvinul HunedoaraCodruț SanduASA Targu MuresSepsi OSKPoli Iasi
Din articol

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe CS Tunari cu scorul de 2-0, duminică, în deplasare, în etapa a 16-a din Liga 2.

Ambele goluri au fost marcate de spaniolul Nacho Heras (41 și 63), iar covăsnenii au urcat astfel pe podium, la egalitate de puncte (33) cu ASA Târgu Mureș.

Liderul Corvinul Hunedoara a remizat în deplasare cu Poli Iaşi, 0-0, și rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon.

Rezultatele din etapa 16 din Liga 2

Vineri

Concordia Chiajna - Chindia Târgovişte 0-1

Sâmbătă

FC Bacău - Steaua Bucureşti 3-2

Gloria Bistriţa - AFC Câmpulung Muscel 6-0

FC Voluntari - CSC Dumbrăviţa 3-1

CSM Slatina - CSM Olimpia Satu Mare 3-1

CS Afumaţi - CSC 1599 Şelimbăr 1-0

CS Dinamo Bucureşti - ASA Târgu Mureş 0-2

CSM Reşiţa - FC Bihor Oradea 2-3

Duminică

Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1

CS Tunari - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2

Poli Iaşi - Corvinul Hunedoara 0-0

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
Bijuteria Europei, numită și &bdquo;cel mai frumos loc de pe Păm&acirc;nt&rdquo;. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a &icirc;nscris 17 goluri, c&acirc;t toată cealaltă echipă
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a înscris 17 goluri, cât toată cealaltă echipă
ULTIMELE STIRI
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Gigi Becali: &rdquo;Dacă mă văd &icirc;n play-off? Păi eu iau campionatul&rdquo;
Gigi Becali: ”Dacă mă văd în play-off? Păi eu iau campionatul”
Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!
Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!
Metaloglobus - Farul, de la 17:30, LIVE pe Sport.ro. Zicu, revedere cu formația pe care a promovat-o &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Metaloglobus - Farul, de la 17:30, LIVE pe Sport.ro. Zicu, revedere cu formația pe care a promovat-o în Superliga României
The Athletic &icirc;l face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: &rdquo;Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut&rdquo;
The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;

Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Gigi Becali s-a resemnat &icirc;n privința &rdquo;perlei&rdquo; sale de la FCSB: &rdquo;Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul&rdquo;

Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”

Man &bdquo;On Fire&ldquo;: Dennis, repriză excelentă &icirc;n Olanda, la PSV!

Man „On Fire“: Dennis, repriză excelentă în Olanda, la PSV!

Cum a fost numită Rom&acirc;nia după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Cum a fost numită România după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"



Recomandarile redactiei
Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!
Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!
Montella ne dă fiori. Ce spune despre Guler și Yildiz &icirc;naintea barajului cu Rom&acirc;nia + ce &icirc;i lipsește Turciei pentru a se bate cu granzii
Montella ne dă fiori. Ce spune despre Guler și Yildiz înaintea barajului cu România + ce îi lipsește Turciei pentru a se bate cu granzii
Gigi Becali: &rdquo;Dacă mă văd &icirc;n play-off? Păi eu iau campionatul&rdquo;
Gigi Becali: ”Dacă mă văd în play-off? Păi eu iau campionatul”
The Athletic &icirc;l face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: &rdquo;Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut&rdquo;
The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”
&Icirc;ntrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: &rdquo;Mult timp m-a urmărit&rdquo;
Întrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: ”Mult timp m-a urmărit”
Alte subiecte de interes
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Rom&acirc;nia U20 - Germania U20 0-6 &icirc;n Elite League! Nemții i-au umilit pe elevii lui Adrian Iencsi
România U20 - Germania U20 0-6 în Elite League! Nemții i-au umilit pe elevii lui Adrian Iencsi
Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite &icirc;n schimb 7 fotbaliști la tineret!
Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite în schimb 7 fotbaliști la tineret!
A refuzat să joace &icirc;mpotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu &bdquo;trăda&rdquo; gruparea roș-albastră
A refuzat să joace împotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu „trăda” gruparea roș-albastră
Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos . La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie
"Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos". La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: "Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie"
CITESTE SI
Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

A &icirc;nceput să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și D&acirc;mbovița, &icirc;nsă poate fi folosită doar la toalete

stirileprotv A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

Două spitale construite prin PNRR, finalizate p&acirc;nă la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

stirileprotv Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!