Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe CS Tunari cu scorul de 2-0, duminică, în deplasare, în etapa a 16-a din Liga 2.

Ambele goluri au fost marcate de spaniolul Nacho Heras (41 și 63), iar covăsnenii au urcat astfel pe podium, la egalitate de puncte (33) cu ASA Târgu Mureș.

Liderul Corvinul Hunedoara a remizat în deplasare cu Poli Iaşi, 0-0, și rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon.

