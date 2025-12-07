Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe CS Tunari cu scorul de 2-0, duminică, în deplasare, în etapa a 16-a din Liga 2.
Ambele goluri au fost marcate de spaniolul Nacho Heras (41 și 63), iar covăsnenii au urcat astfel pe podium, la egalitate de puncte (33) cu ASA Târgu Mureș.
Liderul Corvinul Hunedoara a remizat în deplasare cu Poli Iaşi, 0-0, și rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon.
Rezultatele din etapa 16 din Liga 2
Vineri
Concordia Chiajna - Chindia Târgovişte 0-1
Sâmbătă
FC Bacău - Steaua Bucureşti 3-2
Gloria Bistriţa - AFC Câmpulung Muscel 6-0
FC Voluntari - CSC Dumbrăviţa 3-1
CSM Slatina - CSM Olimpia Satu Mare 3-1
CS Afumaţi - CSC 1599 Şelimbăr 1-0
CS Dinamo Bucureşti - ASA Târgu Mureş 0-2
CSM Reşiţa - FC Bihor Oradea 2-3
Duminică
Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1
CS Tunari - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2
Poli Iaşi - Corvinul Hunedoara 0-0
Clasamentul din Liga 2