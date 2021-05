"Au vrut bataie, le-am dat bataie! Am batut toata echipa in vestiar!" Dezvaluiri incredibile ale lui Miron Cozma! Intamplare halucinanta cu Dinamo in anii '90

Fostul lider al minerilor a rememorat un episod intamplat in urma cu ceva timp.

Miron Cozma a fost unul dintre cei mai importanti si influenti oameni ai aniilor '90 din Romania, fiind implicat chiar si in fotbal, la Jiul Petrosani, unde a fost finantator. Acesta isi aduce aminte de o imtamplare care l-a avut in prim-plan pe Danut Lupu, jucator la Dinamo in 1996, despre care spune ca ii lovea un fotbalist, pe Matinca, iar asta l-a enervat si s-a ajuns la un conflict fizic.

"Maestrul meu de aikido spunea ca el vrea sa ma invete sa nu ma bat. Cu Lupu n-am avut nimic, daca-l lovea pe Matinca in timpul meciului, nu as fi facut nimic. Dar, la pauza, sa vii pe la spate si sa-l lovesti pe ala, pe care am dat 100.000 de dolari, banii minerilor… Pe Cornel Dinu l-am primit la mine acasa cu paine si cu sare, iar el ce-a vrut? Sa-mi bata nevasta si copii. Au vrut bataie, le-am dat bataie.

Am batut toata echipa Dinamo in vestiar, pe toti. Si-am vrut s-o fac si la Bucuresti, dar l-a scapat Nicu Gheara pe Lupu. Eu nu sunt un bataus incontrolabil. De fiecare data am facut ceea ce am facut doar in ideea de a proteja sau cineva a vrut sa ma atace pe mine sau sa ma omoare, cum a fost in puscarie", a spus fostul lider al minerilor la Kanal D.