Vi-l amintiți pe Florin Maxim? Antrenorul Corvinului Hunedoara, reușită rară în fotbalul românesc

Florin Maxim continuă să scrie istorie la Corvinul Hunedoara.

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a ajuns la borna de 150 de meciuri oficiale pe banca echipei, o performanță rară în fotbalul românesc, mai ales în ligile inferioare.

În această perioadă, Maxim a adunat 103 victorii, 24 de remize și doar 23 de înfrângeri. Mai mult, el a reușit și o performanță istorică: a adus primul trofeu din vitrina clubului, Cupa României, cucerită în sezonul trecut.

Antrenorul Corvinului Hunedoara a bifat 150 de meciuri în același mandat

„Felicitări maxime, coach!”, a fost mesajul postat de Corvinul Hunedoara pe pagina oficială de Facebook, însoțit de un colaj cu cele mai importante momente din mandatul său.

Din acest sezon, Corvinul, prin noua structură juridică, ACS FC Corvinul Hunedoara 1921, are drept de promovare în SuperLiga României. Iar startul este promițător, cu echipa aflându-se pe primul loc în Liga 2, cu 23 de puncte după 9 etape, fiind neînvinsă.

După pauza internațională, Corvinul va disputa următorul meci în deplasare, cu Ceahlăul Piatra Neamț, formația aflată pe locul 13 în clasament.

