Vi-l amintiți pe Florin Maxim? Antrenorul Corvinului Hunedoara, reușită rară în fotbalul românesc

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a ajuns la borna de 150 de meciuri oficiale pe banca echipei, o performanță rară în fotbalul românesc, mai ales în ligile inferioare.

În această perioadă, Maxim a adunat 103 victorii, 24 de remize și doar 23 de înfrângeri. Mai mult, el a reușit și o performanță istorică: a adus primul trofeu din vitrina clubului, Cupa României, cucerită în sezonul trecut.

Antrenorul Corvinului Hunedoara a bifat 150 de meciuri în același mandat

„Felicitări maxime, coach!”, a fost mesajul postat de Corvinul Hunedoara pe pagina oficială de Facebook, însoțit de un colaj cu cele mai importante momente din mandatul său.

