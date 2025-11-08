LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 11:00 se dispută nouă meciuri din cadrul etapei cu numărul 13 din Liga 2.
LIVE VIDEO Steaua, CS Dinamo, Sepsi OSK și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă azi în etapa 13!
Liga 2
Nouă meciuri se dispută astăzi în divizia secundă.
Din articol
- CS Dinamo - Metalul Buzău
- CSC Dumbrăvița - Ceahlăul Piatra Neamț
- CSM Olimpia Satu Mare - FC Bacău
- CSM Reșița - Concordia Chiajna
- AFC Câmpulung Muscel - Steaua
- CSC Șelimbăr - Gloria Bistrița
- FC Bihor Oradea - CS Tunari
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Slatina
- Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
- Clasamentul LIVE din Liga 2
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 11:00 se dispută nouă meciuri din cadrul etapei cu numărul 13 din Liga 2.
Echipele de start în CS Dinamo - Metalul Buzău:
* ASA Târgu Mureș - Poli Iași se joacă luni de la ora 19:30, iar Chindia Târgoviște - CS Afumați se dispută marți de la ora 19:30.
Clasamentul LIVE din Liga 2
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI