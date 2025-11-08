LIVE VIDEO Steaua, CS Dinamo, Sepsi OSK și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă azi în etapa 13!

Steaua, CS Dinamo, Sepsi OSK și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă azi în etapa 13! Liga 2
Alexandru Hațieganu
Nouă meciuri se dispută astăzi în divizia secundă.

SteauaCS DinamoSepsi OSKCorvinul HunedoaraMetalul Buzau
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 11:00 se dispută nouă meciuri din cadrul etapei cu numărul 13 din Liga 2.

CS Dinamo - Metalul Buzău

Echipele de start în CS Dinamo - Metalul Buzău:

CSC Dumbrăvița - Ceahlăul Piatra Neamț

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bacău

CSM Reșița - Concordia Chiajna

AFC Câmpulung Muscel - Steaua

CSC Șelimbăr - Gloria Bistrița

FC Bihor Oradea - CS Tunari

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Slatina

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari

* ASA Târgu Mureș - Poli Iași se joacă luni de la ora 19:30, iar Chindia Târgoviște - CS Afumați se dispută marți de la ora 19:30.

Clasamentul LIVE din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
