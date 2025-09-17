Echipa pregătită de Florin Maxim are cinci victorii și un egal în noul sezon. Corvinul se situează pe prima poziție în clasament cu 16 puncte, după șase etape desfășurate.



Cine e ”ultimul mohican” de la Corvinul: ”Appreciation post / Felicitări pentru întreaga carieră”



În 2021, Rapid l-a trimis sub formă de împrumut la Corvinul pe Antonio Bradu, care după un singur sezon disputat în Hunedoara s-a transferat definitiv la echipă. 15.000 de euro a plătit Corvinul pentru serviciile lui Bradu în 2022.



Cotat la 200 de mii de euro de site-urile de specialitate, Bradu a bifat 86 de apariții în toate competițiile pentru Corvinul. Mijlocașul a punctat de nouă ori pe tabela de marcaj și și-a trecut, pe deasupra, 15 pase decisive în cont.



”Appreciation post. Antonio Bradu este singurul jucător rămas alături de noi încă de la începuturile proiectului.



Cu peste 140 de meciuri în tricoul alb-albastru, cu debuturi în competiții europene și cu trofeul Cupa României cucerit alături de Corvinul, îi mai rămâne un singur obiectiv, debutul în Superliga, moment pe care suntem convinși că îl vom face împreună.



Felicitări, 'Brăduțu', pentru întreaga carieră și mult succes în continuare!”, a scris Corvinul.

