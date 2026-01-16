OFICIAL A plecat până la urmă de la Dinamo! A semnat cu o echipă neînvinsă în acest sezon

A plecat până la urmă de la Dinamo! A semnat cu o echipă neînvinsă în acest sezon
”Câinii” s-au despărțit temporar de un jucător.

Dinamoluca barbulescuCatalin CirjanCorvinul HunedoaraCodruț Sandu
În ziua în care Dinamo a anunțat transferul lui Ianis Târbă, extremă dreapta din fotbalul spaniol (ex-FC Barcelona, Celta Vigo), ”câinii” s-au despărțit temporar de atacantul Luca Bărbulescu.

Fotbalistul de 18 ani a fost trimis împrumut la Corvinul Hunedoara, liderul invincibil din Liga 2.

La Corvinul joacă titular un alt tânăr dinamovist împrumutat, portarul Codruț Sandu.

Luca Bărbulescu, împrumutat la Corvinul Hunedoara

”👋 Bun venit, Luca Bărbulescu!

✍ Clubul nostru şi Dinamo au ajuns la un acord privind împrumutul până în vară al lui Luca Bărbulescu! Tânărul atacant în vârstă de 18 ani care s-a alăturat, astăzi, lotului nostru, a efectuat o parte din juniorat la clubul german Augsburg, iar din vară a semnat cu formaţia de Superligă, pentru care a bifat două apariţii în campionat şi în Cupă.

🍀 Bine ai venit, Luca şi mult succes în alb-albastru!”, a anunțat în această după-amiază Corvinul Hunedoara.

A debutat oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a ”câinilor”

Transferat în vară de Dinamo după ce ultima dată evoluase la Augsburg, în Bundesliga de juniori, atacantul Luca Bărbulescu a debutat oficial la ”câini” în decembrie 2025, în egalul 0-0 din deplasare cu Farul Constanța din faza grupelor Cupei României.

Bărbulescu l-a înlocuit în minutul 89 pe căpitanul Cătălin Cîrjan.

Până atunci, tânărul atacant fusese ”uitat” de Zeljko Kopic pe banca de rezerve la toate cele 18 meciuri din Superligă și la prima partidă a lui Dinamo din Cupa României, acel 3-1 cu CS Dinamo din Liga 2.

