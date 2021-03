Sebastian Coltescu, delegat in Liga a 2-a dupa scandalul de la Paris! Va arbitra un meci decisiv pentru calificarea in playoff

Sebastian Coltescu s-a aflat in mijlocul unui scandal in luna decembrie, iar UEFA l-a retinut de la delegarile internationale.

Cu toate acestea, arbitrului ii este permis sa oficieze meciuri din competitiile din Romania, iar dupa ce a condus mai multe meciuri de Liga 1 in acest sezon, Coltescu va merge in Liga a 2-a in weekend si va arbitra partida dintre Metaloglobus si Rapid.



Meciul va decisiv pentru calificarea in play-off, ambele echipe avand sanse mari de a accede acolo in cazul unei victorii. Partida va avea loc duminica, de la 15:00, ca de altfel toate disputele din ultima etapa a ligii secunde. Metaloglobus se afla pe locul 6 din Liga 2, cu 30 de puncte obtinute dupa 18 meciuri jucate. In timp ce Rapid se pozitioneaza pe locul 8, cu acelasi numar de puncte, insa cu un golaveraj mai slab.

CCA a delegat si alti arbitrii cu experienta pentru aceasta ultima runda care va decide viitorul multor echipe, printre acestia numarandu-se si Iulian Calin, care va fi la centru la meciul Dunarea Calarasi-ACS Viitorul Tg. Jiu, Florin Andrei la Miercuri Ciuc impotriva CSM Slatina, Iulian Dima la CSM Resita contra FCU Craiova, Ionut Coza la U Cluj contra Petrolului si George Gaman la Concordia Chiajna versus Poli Timisoara.