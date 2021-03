PREMIERA pentru Liga 1 dupa SCANDALUL-MONSTRU in care a fost implicat Coltescu: "Am facut deja solicitare la UEFA!" Anuntul FRF dupa ce arbitrul roman a fost suspendat de UEFA

Razvan Burleanu (36 ani) a anuntat desfasurarea unui proiect in colaborare cu UEFA dupa scandalul de rasism din Champions League.

UEFA i-a gasit nevinovati pe Sebastian Coltescu si Octavian Sovre de acuzatiile de rasism, insa Coltescu a fost suspendat din cauza comportamentului inadecvat.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a anuntat ca in urma sedintei CEx de joi, s-a decis implementarea unui proiect antidiscriminare, facut in colaborare cu UEFA, la care vor participa arbitri din Liga 1 si Liga 2. In cazul in care va avea succes, priectul ar putea fi implementat in toate campionatele europene.

"Comisia de Etica si Disciplina a UEFA a anuntat suspendarea lui Sebi Coltescu de la indeplinirea oricarei functii pana la finalul sezonului 2020/21. Dupa am avut parte de o clarificare ca sanctiunea nu se aplica si pentru competitiile nationale. Au considerat ca au fost incalcate doua articole, mai exact, deciszia s-a dat pentru comportament inadecvat. Celalalt arbitru, Octavian Sovre, a fost doar avertizat.

Pentru a preveni pe viitor situatii similare, am solicitat deja UEFA ca saptamana viitoare sa organizam in premiera, impreuna, un training pe antidiscriminare la care sa participe toti arbitrii din Liga 1 si din Liga 2. Daca feedback-ul va fi unul pozitiv, ne dorim ca UEFA sa il implementeze la nivel european. Noi, ca Federatie nationala sa putem implementa proiectul la nivel national pentru jucatori, antrenori si arbitri", a spus Razvan Burleanu la conferinta de presa.