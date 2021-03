Coltescu, OUT DEFINITIV din Europa! Decizie de ultima ora a UEFA dupa scandalul MONSTRU de la PSG - Basaksehir! Se poate cere si suspendarea lui in Liga 1

Sebastian Coltescu e out din meciurile europene pana la finalul sezonului dupa incidentele din decembrie, de la PSG - Basaksehir!

19:31 UEFA poate solicita si suspendarea lui Coltescu pe plan intern. Federatia nu a primit pana la aceasta ora nicio informare in acest sens, dar nu este exclus ca UEFA sa ceara CCA retinerea lui Coltescu de la delegari, anunta sursele www.sport.ro. Situatia se va lamuri in cateva zile.

18:08 In urma Anchetei Comisiei de Disciplina si Etica a UEFA, Coltescu a fost gasit vinovat de incalcarea articolului 11 (1) din regulamentul disciplinar UEFA si a articolului 6(1) din regulile generale UEFA pentru arbitri. Practic, UEFA ii imputa romanului comportamentul nepotrivit de dupa ce Hategan a oprit jocul si a venit la marginea terenului, in startul partidei dintre PSG si Basaksehir din grupele Champions League. Coltescu nu va mai putea arbitra pana pe 30 iunie in Europa, dar nu e retinut de la delegari in Romania!

Arbitrul roman trebuie sa participe si la un program educational UEFA la alegerea Comisiei de Arbtiri forului european.

Octavian Sovre, asistentul din Oradea aflat si el sub investigare (a carui voice se aude de asemenea strigand 'ala negru' in sistemul de comunicare interna al arbitrilor) a fost de asemenea avertizat si trimis la 'reeducare'.



Pierre Webo, asistentul lui Basaksehir, a primit o etapa de suspendare.

Toti cei sanctionati au dreptul de a face apel in termen de 5 zile de la pronuntarea deciziei. Daca nu vor fi multumiti de rezultatul apelului, arbitrii si Webo vor putea merge pana la TAS.

Coltescu si Sovre ies de pe lista FIFA la finalul actualei campanii, deci pentru centralul din Craiova jocul de pe Parc des Princes, din decembrie, a fost ultima aparitie europeana!

Decizia publicata pe site-ul UEFA: