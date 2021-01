Claudiu Niculescu negociaza cu o echipa din Liga a 2-a! Cui i-ar putea lua locul dupa despartirea de CS Mioveni 

Claudiu Niculescu ar putea reveni pe banca in urmatoarele saptamani.

Tehnicianul in varsta de 44 de ani negociaza cu Concordia Chiajna, care s-a despartit de Florin Bratu, cel care nu a reusit sa obtina rezultatele dorite in prima parte a sezonului.

Niculescu a inceput aceasta stagiune pe banca celor de la CS Mioveni, alaturi de care a ratat promovarea in Liga 1 in sezonul precedent. Acum, potrivit GSP, antrenorul este in negocieri avansate cu oficialii Concordiei, care se afla pe locul 17 in clasamentul Ligii a 2-a.

Concordia este la 8 puncte de calificarea in playoff. In aceste conditii, obiectivul lui Claudiu Niculescu in acest sezon ar putea fi doar mentinerea in esalonul secund si pregatirea pentru sezonul urmator al competitiei, in care sefii de la Chiajna ar putea avea pretentia ca echipa sa atace promovarea.

De-a lungul carierei de antrenor, Niculescu a trecut pe la "U" Cluj, Bihor Oradea, Metalul Resita, CSM Rm. Valcea, CS Mioveni, Dinamo, Al Taee si FC Voluntari, pe banca acesteia din urma obtinand si singurele trofee pe care le are in palmares, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.