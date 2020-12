Buget FABULOS pentru Steaua in Liga 3! Ce suma uriasa au la dispozitie pentru a promova in Liga 2

Clubul Sportiv al Armatei Steaua are parte in acest sezon de un buget important chiar si pentru liga secunda.

Echipa antrenata de Daniel Oprita are ca obiectiv in acest sezon promovarea in Liga 2, iar conducatorii clubului se asigura ca acesta nu va fi ratat.

Potrivit Telekom Sport, bugetul echipei de fotbal de la CSA dispune in acest sezon de nu mai putin de 4.542.034 lei, echivalentul a aproximativ 930.000 de euro.

Acest buget i-a permis lui Oprita sa aduca fotbalisti cu experiente in primele doua ligi din Romania, precum Bogdan Chipirliu, Dean Beta, Liviu Bajenaru, Robert Elek sau George Calintaru.

Iar experienta si valoarea acestor fotbalisti s-a reflectat in evolutiile foarte bune ale echipei din acest sezon de Liga 3. CSA Steaua este lider in seria din care mai fac parte echipele secunde ale Rapidului, FCSB-ului si a lui Dinamo, inregistrand 8 victorii si doua egaluri in 10 meciuri.