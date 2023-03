Moura a fost om de bază în defensiva dinamovistă, alături de stoperii Răzvan Patriche (36 de ani) și Deniz Giafer (21 de ani) și de fundașul de bandă stângă Costin Amzăr (19 ani). Brazilianul stabilit în Portugalia a jucat ca titular toate cele 19 meciuri din prima parte a sezonului Ligii 2 și a mai bifat alte două prezențe în Cupa României. De altfel, Moura și Patriche sunt singurii jucători experimentați care au rămas la Dinamo, după retrogradarea în Liga 2.

"Poate mulți se miră că ne bucurăm atât de mult pentru o calificare în play-off"

"Sunt foarte fericit pentru că am reușit să ne calificăm în play-off. Trebuie luată în considerare situația noastră, cum am început sezonul și ce s-a întâmplat pe parcurs. Am reușit să gestionăm niște momente dificile și am ajuns în acest punct, la o performanță pe care o merităm. Cred că alcătuim un grup unit. Vom vedea ce putem realiza în play-off, acolo unde valorile sunt foarte apropiate.

Poate mulți se miră că ne bucurăm atât de mult pentru o simplă calificare în play-off-ul din Liga 2. Dar lucrurile au stat rău la echipă, la începutul sezonului. Ne-am păstrat mintea limpede, am muncit foarte mult, am trecut peste niște momente grele, știți cu toții ce s-a întâmplat în pauzele de vară și de iarnă, apoi s-a impus o stabilitate la nivel de lot, de staff și de conducere. Cred că acest spirit de echipă este mult mai puternic, după ce am parcurs acest drum greu împreună.

"Am avut ofertă de la Rapid, dar îmi dădusem cuvântul domnului Zăvăleanu"

De ce am rămas la Dinamo? E o poveste veche. La finalul sezonului trecut, am vorbit cu domnul Zăvăleanu (n.r. - Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului), i-am spus că trebuie să plec în Portugalia, pentru că soția mea urma să nască al doilea băiat al nostru. El m-a sunat să mă felicite, mi-a spus că mă consideră important pentru proiectul clubului și i-am dat cuvântul de onoare că voi continua la Dinamo. A fost o perioadă de incertitudine la începutul sezonului, nu se știa dacă Dinamo va continua în Liga 2, dacă sunt bani pentru susținerea clubului.

Atunci au fost anumite negocieri între agentul meu și Rapid, echipă care voia să lupte pentru campionat în prima divizie. Am văzut că fanii au dat bani la club și îmi dădusem cuvântul că rămân, așa că nu m-am dus la Rapid. Țin la cuvântul meu și o să rămân până la final. Mă bucur că am îndeplinit primul obiectiv al sezonului și că avem șanse în continuare să promovăm. Vom lupta la fiecare meci ca și cum ar fi o finală.

"Mi se face pielea de găină când îmi amintesc cum ne-au încurajat fanii"

Vreau să le mulțumesc fanilor, încă o dată, pentru că au crezut în noi, ne-au susținut mereu pe stadioane și au contribuit la continuarea activității. Au fost cu noi și acasă, și pe toate stadioanele din țară unde am jucat. Mi se face pielea de găină când îmi amintesc cum au însoțit autocarul nostru pe autostradă, cum au cântat și ne-au încurajat mereu. Sunt niște fani minunați, știu cât de importanți sunt pentru noi și cât de importantă este echipa pentru ei. Prindem putere când îi avem în spatele nostru. Pot să le promit doar că vom lupta până la final și le transmit că sunt câine roșu până la moarte", a declarat Gabriel Moura pentru Sport.ro.

Moura a jucat în Brazilia, Portugalia, Cipru și România

Gabriel Rodrigues de Moura (34 de ani) este născut la Minas Gerais (Bazilia), dar deține și cetățenia portugheză. A fost format la academia lui America FC Belo Horizonte, iar la seniori a fost legitimat la Guarani SC (2011), SC Mirandela (2011-2012), Penafiel (2012-2013), Gil Vicente (2013-2015, 2017-2018), Anorthosis Famagusta (2015-2017), Sepsi OSK Sf. Gheorghe (2018-2019), Gaz Metan Mediaș (2020-2022) și Dinamo București (2019-2020, 2022-2023). Poate evolua pe toate posturile din banda dreaptă, este cotat la 175.000 de euro și este cel mai vechi stranier din actualul lot al lui Dinamo.

Text și foto - Gabriel Chirea