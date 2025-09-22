Fundașul brazilian Gabriel Rodrigues de Moura (36 de ani), fostul lider al apărării lui Dinamo București, evoluează acum pentru SC Vianense, echipă din Liga 4 a Portugaliei (Campeonato de Portugal).

A scris istorie cu Dinamo, dar a plecat după promovare

Moura a ajuns la Dinamo în vara lui 2019, după o perioadă bună la Sepsi OSK, și a fost unul dintre puținii jucători care au rămas lângă „câini” după retrogradarea istorică din 2022. În Liga 2, brazilianul a fost om de bază, cu 2.738 de minute jucate din 2.790 posibile, ajutând echipa să revină în primul eșalon.

În sezonul 2023-2024 a bifat 32 de meciuri în Superliga, a alternat între fundaș dreapta și stânga și a contribuit la stabilitatea defensivă a echipei, înainte de a părăsi clubul la finalul stagiunii.

Gabriel Moura joacă acum la „județeană“ în Portugalia

După despărțirea de Dinamo, Gabriel Moura a semnat cu Guarani EC, formație din a doua ligă a statului Minas Gerais, unde a evoluat în prima parte a lui 2025.

În vară, s-a transferat în Portugalia, la SC Vianense, club din eșalonul patru, unde a strâns deja patru meciuri în actualul sezon, fără gol marcat.

De-a lungul carierei, Moura a adunat peste 370 de partide oficiale în Brazilia, Portugalia, Cipru și România. A jucat în prima ligă portugheză pentru Gil Vicente, a evoluat la Anorthosis Famagusta în Cipru și a fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Sepsi și Dinamo în Superliga.

