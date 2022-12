După ce l-a împrumutat pe Ianis Stoica la Universitatea Cluj, FCSB l-a cedat temporar și pe Alexandru Musi la Poli Iași. Din informațiile PRO TV, mijlocașul de 18 ani al bucureștenilor a semnat deja contractul cu formația moldoveană.

Alexandru Musi a semnat cu Poli Iași

Musi a fost împrumutat la Iași până în vară, însă formația din Moldova și-ar dori să îl păstreze încă un sezon în cazul în care va promova în Liga 1 la capătul acestei stagiuni.

După 16 etape scurse din Liga 2, Poli Iași ocupă locul secund în Liga 2, cu 31 de puncte, la două lungimi în spatele liderului CSA Steaua, care nu are drept de promovare.

Alexandru Musi a prins opt meciuri la FCSB în acest sezon, dintre care doar două ca titular, iar internaționalul U19 a înscris un gol în partida cu FC Botoșani (2-0), din grupele Cupei României.

Mihai Stoica, anul trecut: "Musi se clasează în primii 3 la fiecare antrenament"

În septembrie 2021, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, lăuda munca depusă de Musi la antrenamente și spunea că îl vede pe tânărul jucător la naționala de seniori a României chiar înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani.

"Un alt jucător care eu îmi pun speranțe și despre care am certitudinea că va fi așa, pentru că am avut-o și la Man, este Alexandru Musi. El e un fotbalist care, la ora actuală, are cifre cu care se clasează în primii 3 la fiecare antrenament. Asta înseamnă că nu fuge de responsabilități.

Musi, care evoluează pe o poziție nouă pentru el, e atacant lateral stânga, dar acum evoluează ca inter. Va fi jucător de echipa națională în termen scurt, adică înainte de a împlini 20 de ani. Acum are 17", spunea Stoica.