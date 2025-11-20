Concordia Chiajna a câștigat primul meci al etapei a 14-a din Liga 2, scor 1-0, pe teren propriu cu FC Bihor. Duelul s-a jucat la Clinceni, acolo unde Erik Lincar și-a întâlnit fosta echipă, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Concordia Chiajna a „dovedit-o” pe FC Bihor

Prima repriză a fost echilibrată. FC Bihor a avut o ocazie uriașă în minutul 12, când Stahl a trimis în bara transversală, iar Concordia a marcat în minutul 41 prin Marong, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Chiajna a rupt echilibrul după pauză. Andrei Cristea l-a introdus pe Mihai Neicuțescu, iar atacantul a decis meciul cu o execuție superbă din lovitură liberă, în minutul 59. FC Bihor nu a reușit să reacționeze, iar finalul a aparținut gazdelor.

Victoria o urcă pe Concordia pe locul 8, cu 23 de puncte, chiar în zona luptei pentru play-off. FC Bihor rămâne cu 26 de puncte și rămâne pe trei în clasament, unde primele șase echipe merg în play-off.

Cum arată clasamentul din Liga 2

