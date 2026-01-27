Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier produs în judeţul Timiş, unde un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a izbit de un TIR. ”Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a afirmat Bolojan.

”În numele Guvernului României, transmit condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident rutier produs astăzi în judeţul Timiş. Le doresc însănătoşire grabnică celor răniţi. Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a arătat Ilie Bolojan, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

Tragedie pe drumurile din România



Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.



Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.



În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.



Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

