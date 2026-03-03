OFICIAL Ziua și schimbarea de antrenor în Superliga: "Leule, divorțul s-a produs"

Ziua și schimbarea de antrenor în Superliga: "Leule, divorțul s-a produs" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leo Grozavu (58 de ani) a plecat de la FC Botoșani în urma ratării play-off-ului.

TAGS:
Leo GrozavuMarius CroitoruFC Botosanivaleriu iftime
Din articol

Multă vreme pe pozițiile fruntașe ale Superligii, chiar și în fotoliul de lider, FC Botoșani a avut parte de o cădere zgomotoasă în ultima parte a anului trecut și prima parte din 2026, cu o mulțime de eșecuri care au făcut ca top 6 să devină inaccesibil.

FC Botoșani a oficializat despărțirea de Leo Grozavu

Căzută pe locul 8 cu o etapă rămasă din sezonul regulat, FC Botoșani a decis să schimbe antrenorul, însă clubul din Moldova precizează în comunicatul oficial că rezilierea s-a făcut "de comun acord".

"Leul", așa cum este numit Grozavu în comunicatul moldovenilor, își încheie astfel al patrulea mandat de la FC Botoșani, unul început în ianuarie 2025.

"FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat colaborarea, rezilierea contractului făcându-se de comun acord.

În ciuda faptului că echipa noastră se îndreaptă spre startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă, performanță cu care se mai pot lăuda doar FCSB, Univ. Craiova și Farul Constanța (n.r. fosta Viitorul), divorțul s-a produs.

Ratarea play-off-ului, „top 6” nefiind însă la startul sezonului un obiectiv pentru „roș-alb-albaștri”, a produs o dezamăgire uriașă în familia „roș-alb-albastră”, „Leul” convenind cu conducerea clubului să pună punct colaborării.

A fost al patrulea mandat al lui Leo Grozavu pe banca FC Botoșani, perioadă în care am trecut cu toții de la agonie la extaz și invers…

Prima dată, Leo Grozavu a pregătit echipa în Liga secundă, în perioada iulie 2007 – noiembrie 2008. Din 58 de meciuri a câștigat 20 de paride, a remizat în 12 jocuri și a pierdut 26.

Tehnicianul a revenit pentru al doilea mandat la Botoșani în Liga 1, în ianuarie 2014 și a condus formația până în septembrie 2015. A adunat 59 de meciuri, bifând 20 victorii, 17 remize și 22 înfrângeri.

Al treilea mandat a fost între aprilie 2016 – iunie 2017, periodă în care a condus echipa în 48 de jocuri, obținând 18 victorii, 13 remize și 17 înfrângeri.

„Leul” s-a întors la Botoșani într-un moment delicat, în ianuarie 2025, pregătindu-i pe „roș-alb-albaștri” până astăzi, 3 martie 2026, dată la care a semnat rezilierea contractului scadent în vara anului 2027. În acest al patrulea mandat la FC Botoșani, Leo Grozavu a condus echipa în 47 de bătălii, bifând 18 victorii, 14 remize și 15 înfrângeri.

În total, în cele patru mandate, întinse pe aproape două decenii la FC Botoșani, Leo Grozavu a avut 212 partide, având 76 victorii, 56 de remize și 80 de înfrângeri.

Mulțumim pentru tot, „Leule”, și mult succes în carieră!", a transmis FC Botoșani.

  • Ieri, și Metaloglobus a oficializat despărțirea de antrenorul Mihai Teja. Detalii AICI.

Valeriu Iftime: ”Marius Croitoru e o opțiune”

Finanțatorul echipei are bătăi de cap în această perioadă. Și-a făcut calculele pentru prezența în play-off, dar totul a fost dat peste cap de parcursul modest din această iarnă. Marius Croitoru este acum ”în cărți” pentru o revenire la FC Botoșani.

"Leo Grozavu nu a fost demis. Am decis de comun acord să ne despărțim. Este viața antrenorilor. Rezultatele te țin pe un post și tot rezultatele te dau la o parte. Ce puteam să fac? Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul.

Uitați-vă la CFR și Universitatea Cluj, erau la pământ. Antrenorul nou schimbă ceva la nivel mental. Botoșani, care era o echipă puternică, a ajuns să fie una dintre cele mai slabe. Am avut o discuție normală cu Leo Grozavu. Ne ducem în pământ dacă rămânem așa.

Leo a plecat, da. Marius Croitoru este pe listă, acum discutăm pentru că lucrurile sunt mai complicate acum. Trebuie să vedem ce buget avem, pentru că îmi făcusem planul pentru play-off. Am făcut niște eforturi. Stau și mă gândesc serios în ce condiții aduc un nou antrenor. Dacă mi-ar fi zis cineva în iarnă că nu sunt în play-off, nu știu ce îi ziceam... Marius Croitoru este o opțiune, da", a spus Iftime, la Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Alte subiecte de interes
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Marius Croitoru a explicat de ce a revenit la FCU Craiova: "Am avut o discuție cu Mititelu"
Marius Croitoru a explicat de ce a revenit la FCU Craiova: "Am avut o discuție cu Mititelu"
Dezvăluire de senzație: ”În vară, el va fi noul antrenor de la FCU Craiova”
Dezvăluire de senzație: ”În vară, el va fi noul antrenor de la FCU Craiova”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!